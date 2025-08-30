Hrvatski reprezentativac briljirao protiv Bayerna: Gol i asistencija nisu bili dovoljni

Hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić imao jednu od najproduktivnijih utakmica u karijeri, ali je njegov Augsburg poražen s 3-2 na domaćem terenu od aktualnog njemačkog prvaka Bayerna u posljednjoj subotnjoj utakmici 3. kola Bundeslige.

Bayern je na poluvremenu imao dva pogotka prednosti, do koje je stigao golovima Sergea Gnabryja (28) i Luisa Diaza (45+4). Već u 48. minuti su Bavarci došli i do trećeg gola, a strijelac je bio Michael Olise.

I onda je započeo povratak domaće momčadi s Kristijanom Jakićem u glavnoj ulozi. U 53. minuti je nakon sjajnog dodavanja izašao sam pred Manuela Neuera i mirno poslao loptu u mrežu. U 76. minuti je Jakić bio u ulozi dodavača za pogodak, a strijelac je bio Mert Komur.

Augsburg je pokušao doći do potpunog preokreta, imao je i Bayern prilike za postizanje još pokojeg pogotka, ali je ostalo 3-2 pa je branitelj naslova novu sezonu započeo s dvije pobjede i nalazi se na vrhu ljestvice, zajedno s Eintrachtom. Augsburg je s tri boda iz dvije utakmice privremeno na petom mjestu.

Za Bayern je cijelu utakmicu odigrao Josip Stanišić, a Nediljko Labrović je bio pričuvni vratar Augsburga.

