Litva pregazila Crnu Goru sa skoro 30 razlike: Briljirao novi košarkaš Bayerna

Košarkaši Litve svladali su reprezentaciju Crne Gore s uvjerljivih 94-67 u utakmici 2. kola skupine B Europskog prvenstva, odigranoj u petak u finskom Tampereu.

Rokas Jokubaitis je bio najbolji igrač utakmice s 21 košem i 12 asistencija. Jonas Valančiunas je za pobjednike postigao 19 poena.

Sve novosti s ovogodišnjeg Eurobasketa pratite na portalu Net.hr.

U drugom uvjerljivom porazu na ovom Eurobasketu Crnogorce je predvodio Nikola Vučević s 20 koševa i 10 skokova, dok je Đorđije Jovanović ubacio 13 poena.

U prvoj utakmici današnjeg programa Njemačka je svladala Švedsku sa 105-83. U petak će još igrati Finska i Velika Britanija (19.30 sati).

