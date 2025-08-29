EUROBASKET /

Litva pregazila Crnu Goru sa skoro 30 razlike: Briljirao novi košarkaš Bayerna

Foto: Profimedia

U prvoj utakmici današnjeg programa Njemačka je svladala Švedsku sa 105-83.

29.8.2025.
18:37
Hina
Profimedia
Košarkaši Litve svladali su reprezentaciju Crne Gore s uvjerljivih 94-67 u utakmici 2. kola skupine B Europskog prvenstva, odigranoj u petak u finskom Tampereu.

Rokas Jokubaitis je bio najbolji igrač utakmice s 21 košem i 12 asistencija. Jonas Valančiunas je za pobjednike postigao 19 poena.

U drugom uvjerljivom porazu na ovom Eurobasketu Crnogorce je predvodio Nikola Vučević s 20 koševa i 10 skokova, dok je Đorđije Jovanović ubacio 13 poena.

U prvoj utakmici današnjeg programa Njemačka je svladala Švedsku sa 105-83. U petak će još igrati Finska i Velika Britanija (19.30 sati).

Litva pregazila Crnu Goru sa skoro 30 razlike: Briljirao novi košarkaš Bayerna