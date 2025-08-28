Šok u prvom kolu Eurobasketa! Branitelji naslova potopoljeni u Limassolu

U prvom susretu skupine C ovogodišnjeg Eurobasketa za košarkaše Gruzija je u Limassolu iznenadila branitelja naslova Španjolsku svladavši ju sa 83-69 (20-17, 17-18, 20-14, 26-20).

Alexander Mamukelashvili sa 19 i Goga Bitadze sa 15 koševa predvodili su Gruziju, dok je Juancho Hernangomez sa 13 ubačaja bio najefikasniji kod Španjolske.

Gruzija je vodila tijekom čitavog susreta, već u prvoj četvrtini je imala osam poena prednosti, u drugom dijelu ta je prednost narasla i na 10, ali Španjolska se uspijevala vraćati. No, nakon što se Gruzija i u trećoj dionici uspjela odvojiti, dvije minute prije kraja tog dijela utakmice bilo je 57-47 bilo je jasno kako će se Španjolska teško izvući.

Posljednju priliku za povratk u utakmicu Španjolska je imala sredinom četvrte četvrtine kada se primakla na 63-58, ali Gruzija je zadržala mirnoću te s dvije trice Bitadzea otišla u mirnu završnicu.

Kasnije u četvrtak će svoje susrete 1. kola u skupini C igrati Cipar i BiH te Grčka i Italija.

Počelo je natjecanje u skupini D u Katowicama pobjedom 83-71 Izraela protiv Islanda. Roman Sorokin zabio je 31 za pobjednike, a Elvar Fridriksson 17 za poražene. U ovoj skupini će u četvrtak još igrati Belgija - Francuska i Poljska - Slovenija.

POGLEDAJTE VIDEO: Iz Aljaske u zagrebačke tramvaje: Mladi košarkaš nesvakidašnje životne priče prava je atrakcija