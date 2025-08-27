Srbija pregazila Estoniju u prvoj utakmici na Eurobasketu: Briljirala zvijezda Miamija

Košarkaši Srbije u svojoj prvoj utakmici na ovogodišnjem Eurobasketu ostvarili su veliku pobjedu 98:64 protiv Estonije. Orlovi su odigrali zaista dominatnu utakmicu i već u prvom nastupu pokazali zašto su prvi favoriti turnira. Njihova pobjeda ni u jednom trenutku nije bila upitna što govori i činjenica da su već nakon prve četvrtine vodili s 20 poena razlike, bilo je 32:12.

Na ulazu u zadnju dionicu Srbi su imali i 42 poena prednosti, ali je Estonija četvrtu četvrtinu dobila s 20:12 i tako smanjila taostatak. Najbolji kod pobjedničke momčadi bio je košarkaš Miami Heata Nikola Jović koji je zabio 18 poena za samo 16 minuta provedenih na parketu. Aleksa Avramović dodao je 13 poena, Filip Petrušev 12, a Nikola Jokić i Bogdan Bogdanović obojica su imali po 11 poena i sedam asistencija, a Jokić je tom učinku dodao i 10 skokova. Najbolji kod Estonije bio je Henri Drell s 11 ubačaja.

Foto: Profimedia

Srbija će u drugom kolu igrati s Portugalom u petak, a Estoniju očekuje susret s Latvijom. Portugalci su ranije danas svladali Češku, a Latvija je poražena od Turske.

