Senzacija na Eurobasketu: Litva srušila rekord koji je Hrvatska držala 12 godina

Košarkaši Litve u svojoj prvoj utakmici na ovogodišnjem Eurobasketu očekivano su svladali Veliku Britaniju s velikih 94:70. Jedan od pretendenata na medalju tako je uspješno krenuo u turnir predvođen centrom Denver Nuggetsa Jonasom Valančiunasom koji je zabio 18 poena i uhvatio devet skokova.

Još četvorica igrača Litve postigli su dvoznamenkasti broj poena, Azoulas Tubelis ubacio je 17 poena Jokubaitis i Normantas po 12, a Velicka 10. Najbolji kod Britanaca bio je Akwasi Yeboah sa 17 ubačaja. Litavci su posebno dominantni bili u skoku, a u toj su statističkoj kategoriji srušili i rekord turnira koji je dugo vremena držala Hrvatska.

Foto: Profimedia

Oni su u ovoj utakmici uhvatili ukupno 57 skokova, od čega čak 23 napadačka, i time u sjeni ostavili stari rekord Eurobasketa. Hrvatska je 2013. na utakmici protiv Grčke uhvatila 54 skoka kao i Rusija 1995 protiv Finske.

