Spahija otkriva brutalnu istinu o padu hrvatske košarke: 'Ovo su pravi razlozi i najveći problemi'

Neven Spahija, najbolji i najuspješniji hrvatski košarkaški trener od osamostaljenja Republike Hrvatske otvoreno je, bez dlake na jeziku, dijagnosticirao trenutno stanje hrvatske košarke u ekskluzivnom intervjuu za portal Net.hr koji je dao u predvečerje početka EuroBasketa 2025.. U razgovoru koji je trajao gotovo pola sata, Spahija je detaljno obrazložio uzroke pada i posljedice koje hrvatski klubovi i reprezentacija osjećaju već godinama, ušao u meritum stvari. Neven Spahija bio je hrvatski izbornik od 2001. do 2005. godine.

Hrvatska košarka je daleko od onih standarda na koje smo svi mi koji volimo košarku naučili. Sad upirati prstom u krivce tko, što i kako, mislim a to nema nikakvog smisla. Mislim da treba napraviti jednu jako duboku analizu koju, po meni, treba inicirati HKS zajedno sa stručnim savjetom. Ne zbog činjenice da mi sad utvrdimo tko je kriv, nego što je bilo loše, pored čega prolazimo, zbog čega se to toliko urušilo, odnosno kako otići naprijed, kako se izvući iz ovog.

Foto: Igor Kralj/pixsell

'Ne razvijamo više mlade igrače'

Vodio je košarkašku reprezentaciju na dva EuroBasketa - u Švedskoj 2003. do 11. mjesta, a u Srbiji i Crnoj Gori 2005. do četvrtfinala, u kojem je Hrvatska brutalno pokradena protiv Španjolske u režiji sudačke trojke Lamonica - Drabikovski - Dovidavičius.

Foto: Igor Kralj/pixsell

"Problem je u sustavu i pristupu koji se godinama zanemaruje. Više ne razvijamo mlade igrače kao nekad i to je naša najveća bojka, najveći problem“, kaže Spahija.

"Ne radi se samo o talentu, već o načinu rada, infrastrukturi i motivaciji mladih igrača. Ako se ne promijeni strategija od temelja, teško ćemo držati korak s Europom i svijetom.“

Spahija je objasnio da je glavni izazov nedostatak kontinuiteta u radu s mladima, što dovodi do toga da se talentirani igrači rano gube ili odlaze u inozemstvo, dok domaći klubovi ne uspijevaju stvoriti stabilne okvire za razvoj. Također, istaknuo je i problem financija i podrške, koji dodatno otežavaju održavanje kvalitetnih liga i natjecanja.

'Pad hrvatske košarke je sustavni problem koji se gomila već desetljećima'

"Pad hrvatske košarke nije pitanje jednog trenera ili jednog kluba, već sustavan problem koji se gomila već desetljećima. Moramo početi razmišljati dugoročno i strateški, a ne kratkoročno, od utakmice do utakmice“, dodaje Spahija.

Intervju s Spahijom otkriva i njegove vizije za budućnost, ulaganje, te vraćanje povjerenja u domaće lige. Za njega, hrvatska košarka još uvijek ima potencijal, ali samo uz odlučne i sustavne reforme...

Neven Spahija javio nam se iz talijanskog mjesta Falcade smještenog na 1100 metara nadmorske visine, s priprema talijanskog kluba Uman Reyer Venezije, na čijoj trenerskoj klupi će raditi i četvrtu sezonu.

Foto: Profimedia

"Sve je kod mene, Bogu hvala, dobro, ali nije dobro u hrvatskoj košarci i to nas sve žalosti. Počinje EuroBasket u srijedu, a nema Hrvatske. Pad hrvatske košarke je kompleksna stvar. To je negativan proces koji se u Hrvatskoj odvija već dugi niz godina i to zahtjeva jednu ozbiljnu analizu, ozbiljnu studiju. Hrvatska košarka je daleko od onih standarda na koje smo svi mi koji volimo košarku naučili. Sad upirati prstom u krivce tko, što i kako, mislim a to nema nikakvog smisla. Mislim da treba napraviti jednu jako duboku analizu koju, po meni, treba inicirati HKS zajedno sa stručnim savjetom. Ne zbog činjenice da mi sad utvrdimo tko je kriv, nego što je bilo loše, pored čega prolazimo, zbog čega se to toliko urušilo, odnosno kako otići naprijed, kako se izvući iz ovog".

Spahija nastavlja monolog...

"Ono što je veoma vidljivo sa strane, da mi više ne proizvodimo igrače dinamikom kojom smo to nekad radili. E sad, tu su nosioci programa klubovi, nije to reprezentacija. Reprezentacija je finale, s obzirom na kalendare klubova koje sad imaju, da li je to FIBA, ULEB, bilo koje natjecanje u kojima klubovi participiraju. On je toliko dug i opsežan da jednostavno reprezentacije dobivaju iscrpljene igrače i ne više od mjesec dana rada prije eventualnog nekog natjecanja, nekad i manje i nakon toga ostane samo natjecanje koje praktično ne rezultira nekakvim programom, radom i utjecajem trenera koji u tom momentu vode reprezentaciju, odnosno predstavljaju HKS. Znači, nosioci programa su klubovi. Jer, igrači su u klubovima 9 do 10 mjeseci".

'Zvali su me da se vratim u hrvatsku košarku'

Je li vas netko iz hrvatske košarke zvao da se vratite na izborničku klupu i pomognete?

"Je, moram biti iskren, zvali su me. Moram biti tu maksimalno korektan i iskren. Ja sam nakon Beograda 2005. koje je bilo moje drugo uzastopno Europsko prvenstvo, donio jednostavbno odluku da se moram okrenuti klupskoj karijeri, klupskom natjecanju, jer jednostavno danas voditi, stvarati reprezenentaciju i biti trener u klubu, vrlo je teško. To je moguće, to je uistinu moguće, međutim u tom slučaju vi morate imati već stvorenu reprezentaciju, reprezentaciju koja ima svoje lidere, koja ima svoj back up, koju nadopunjujete, reprezentaciju koja se poznaje. Međutim, u Hrvatskoj to nije slučaj već godinama. U Hrvatskoj se stalno stvara reprezentacija od nule. Imamo mi sve, trenere, igrače na seniorskoj razini, nije to problem. Puno veći problem je što smo mi prestali proizvoditi. Nama su prije ovog ljeta sve selekcije, muške i ženske, bile u B pogonu i po prvi put seniorska reprezentacija je bila, odnosno neće biti u A diviziji, nego na razini ispod. U ovom momentu Hrvatska igra pretkvalifikacije koje su, Bogu hvala, prošle uspješno, međutim po prvi put u seniorskoj reprezentaciji nismo dio elite."

Hrvatska košarka više ne proizvodi, ne razvija mlade igrače kao prije i to je najveća naša boljka, najveći problem.

Što vas stvarno nećemo više nikad vidjeti u hrvatskoj košarci?

"U ovom momentu nije realno. Ja nikad nisam izašao iz hrvatske košarke, godinama sam uz moje bivše juniore koji sad vode Dinamo Zagreb, koji su odrasli i poslovni ljudi. Dok smo još bili Rudeš, dok smo još bili kvartovski klub, ja sam na dnevnoj vezi s njima, na dnevnoj vezi sam s dosta ljudi koji žive i rade u hrvatskoj košarci, međutim hrvatska košarka je na nikad nižoj razini i nije realno da se ja vratim, ne kao trener. Možda u nekakvoj drugoj funkciji u našem Dinamu, ali ne bih htio ispasti arogantan, pa da kažem da ja vrijedim puno više nego te pozicije koje bi ja eventualno trebao tamo preuzeti, nego se radi o jednostavno, pričam o trenerskom dijelu, radi se o tome da sam ja u jeseni trenerske karijere. Nemam ja više 33. ili 43., ja sam 63-godišnjak. Nije realno da uzimam u Hrvatskoj neku trenersku poziciju. Što se tiče reprezentacije, mislim da je izbor i logika postavljanja Tomislava Mijatovića na mjesto izbornika A selekcije jedini ispravni i logičan put kako se bira jedan trener i koji je kriterij za odabir jednog trenera. Kad vi pogledate Mijatovićev put i kad vidite sve što je prošao, na koji se način odlučio da bi danas bio izbornik Hrvatske. to je jedini pravi put. Dolaze novi mladi momci, mladi ljudi, evo sad su tu Roko Ukić, Kruno Simon, Marko Tomas, moraju sad to početi dizati, moraju početi kreirati, moraju ispred HKS-a izanalizirati situaciju u kojoj je hrvatska košarka, a mi stariji smo tu da damo ruku, a tu su još i Repeša, Aco, Perasović, Mulaomerić, Mršić, Golemac koji je talentiran, Danijel Jusup koji je u Zadru iskusan trener, da ne nabrajam i dalje. Ima hrvatska potencijala, ali mladi su ti koji moraju povući. Ja sam imao 36. godina kad sam preuzeo Cibonu koja je igrala Euroligu i kojoj je cilj bio Final Four. Smijenjen sam iz Cibone jer je klub procijenio da se neću plasirati na Final Four. Pogledajte danas, jel', mislim to je nebo i zemlja. Neka druga dimenzija. Sa 63. nije realno da se vraćam, reprezentacija je drugo, nikad ne znaš, ali ja sam presretan da je Tomica na izborničkoj klupi. Moj osobni interes je isključivo da ta reprezentacija Hrvatske, naša A selekcija, ide naprijed, da je uspješna i da je uspješna s njim kao prvim trenerom, e onda je to i moj uspjeh. Ja to tako gledam. Moja dijagnoza pada hrvatske košarke je djelomična, ima tu jako puno toga. Namjerno se nisam htio vratiti na budžete klubova, na novce itd, jer naši suparnici nisu na reprezentativnom nivou niti Francuska, niti Španjolska niti Srbija, Grčka, Turska i Njemačka, to nisu naši suparnici. Naši suparnici u ovom trenutku su Finska, Latvija, Poljska. Mi nismo trenutno u situaciji bez NBA igrača doći i igrati protiv tih reprezentacija, to je veliki problem i u krajnjoj liniji to se i dogodilo. Sve utakmice s tim reprezentacijama u proteklom periodu smo mi gubili".

'Alarm je odavno upaljen'

Znači, sve selekcije Hrvatske, na svim nivoima, bile su u B diviziji, odnosno A selekcija Hrvatske nije se plasirala na EuroBasket, priča Spahija...

"Zašto se A selekcija Hrvatske nije plasirana na EuroBasket koji počinje u srijedu? Gledajte, to je samo bilo jedno finale loših rezultata, odnosno lošeg rada u hrvatskoj košarci već godina. Alarm je odavno upaljen, ali ne vidim riješenja. Predugo sam vani, dijelom sam u hrvatskoj košarci involviran kao dopredsjednik košarkaškog kluba Dinamo Zagreb, međutim to je premalo da bih shvatio probleme koji se tamo događaju unutar sustava u radu s mlađim igračima koji bi sutra trebali zamijeniti današnje igrače. Moramo biti svjesni da u ovom momentu hrvatsku košarkašku reprezentaciju nose momci koji se zovu Hezonja, Matković, Šarić, Zubac koji nije participirao, ali iza njih je nažalost jedna praznina, odnosno ja sa strane ne vidim u ovom momentu level igrača koji nadolaze, koji bi mogli nadomjestiti tu klasu. Ti igrači kad ne igraju u ovom momentu, Hezonja igra u Euroligi pa nekad ne igra ili Dario Šarić koji je u NBA ligi i Ivica Zubac koji je isto u NBA-u, kao i Karlo Matković koji je isto u NBA-u, reprezentacija Hrvatske bez njih može pobijediti malo koga na nivou o kojem mi pričamo, na nivou na kojem bi mi htjeli biti, uz dužno poštovanje svim ostalim reprezentativcima koji su ovo ljeto odradili skupa s izbornikom Mijatovićem. Međutim, bez ova 4 igrača, rekli smo da ovo ljeto Zubac nije igrao za Hrvatsku, znači bez ova tri, možemo pobijediti vrlo, vrlo teško bilo koga", objašnjava Neven Spahija.

Foto: Profimedia

Svake godine sve je teže i teže vratiti hrvatsku košarku na staze stare slave.

"Silvijo, reći ću vam jednu stvar vrlo jednostavno. Hrvatska je i kadetski i juniorski višestruki prvak Europe. U mlađim dobnim kategorijama Hrvatska se nije sramila nikad nikog. Međutim, što vam razlikuje ekipu, kažem mi nismo u A diviziji, u B smo diviziji. Nije bitno hoće li Hrvatska biti u A ili B diviziji, bitno je da se proizvode igrači. To je potpuno potpuno kriva teza. Vi kad igrate u A diviziji to je dokaz da vi imate talent kakav je potreban da bi se vi sutra smatrali jednom vrhunskom košarkaškom zemljom. Dakle, tko određuje zašto je netko u A ili B diviziji, isključivo određuje talent. Treneri reprezentacije su toliko malo s reprezentacijom da je vrlo teško implementirati nekakav program ili neku struku u rezultat toga, jer je to uistinu natjecanje golog talenta, jer je to prekratko vrijeme. Nekad uspije, ali nekad ne. Međutim, jedan program od 9 mjeseci, on transformira igrače, on pomogne igračima. To nije isto. Mi taj talent u ovom momentu nemamo. Uzmite reprezentaciju U18, nije se uspjela vratiti A diviziju. Čestitamo i izborniku Babiću što se s reprezentacijom U20 vratio u A diviziju i sad tu postoje neki igrači koji imaju određeni talent, tu nema spora. Ali, ti igrači ako ne budu igrali ovu sezonu i ako ne budu kroz klubove u tom 9-mjesečnom ili 10-mjesečnom programu, kako god, ne mogu se transformirati u višu klasu ako ne igraju. Oni moraju igrati ozbiljnu minutažu sa aspekta vrhunske košarke. Vrhunska košarka ima svoje potrebe, svoju dinamiku, vrhunska košarka se tako danas i igra, a kad to kažem, pričam o nekih 20 do 25 minuta igre. Nosioci U20 Hrvatske, momci koji su nosili i iz B divizije skočili, izborili A diviziju, u svojim klubovima moraju igrati 25 minuta, da bi eventualno sutra popunili rupe u A reprezentaciji Hrvatske onih igrača koji neće biti tu kad se budu igrale utakmice u kojima NBA igrači neće moći participirati. To je trenutno najveća boljka hrvatske reprezentacije. Mi više ne proizvodimo igrače."

'Michail Ružić je velika kvaliteta i talent'

Nastavio je u jednom dahu...

"Imate reprezentaciju U18 kojoj je nedostajao najbolji igrač Michail Ružić. Da je on igrao, pretpostavljam, odnosno siguran sam da bi se reprezentacija vratila u A diviziju, jer to je takva kvaliteta, to je takav talenat. Međutim, nama u svakoj selekciji, od U16 do U20, treba minimalno 3-4 igrača klase Michaila Ružića. To sve vodeće europske košarkaške zemlje imaju. Dakle, nama, s naših standarda kad razgovaramo, treba takva jedna klasa. U16 ima talenta, tamo ima nekoliko igrača koji će sigurno napraviti iskorak, ali oni su premladi i treba sačekati s imenima. Međutim, uvjeren sam da je to bila naša najtalentiranija selekcija ove godine koju smo imali na europskim natjecanjima i nadam se da će oni napraviti iskorak. Ipak, kako god, treba vidjeti što to znači u generaciji više, kad dođu u U18 selekciju, na U19 selekciju. Što se tiče igrača iz U20 što su otišli u A diviziju, tamo će se biti vrlo teško zadržati, s obzirom da su mnogi igrači iz te ekipe već na izlazu. U20 su seniorski igrači, pogotovo na našim prostorima, uvijek su veliki talenti kao u ovom slučaju mali Michail Ružić igrali za starije selekcije. Meni je žao i ne znam, nije mi jasno zašto nije igrao za U18, ali drago mi je da je participirao bar u A reprezentaciji, da je pokazao da na njega sutra možemo računati. Tu su i talentirani blizanci Ivišić, Tomislav i Zvonimir, koji jako napreduju, oni su isto svjetla budućnost hrvatske košarke. Dečki su na koleđu u SAD-u, igraju za Illinois".

Razgovarali smo s Milanom Doknićem, poznatim slovenskim novinarom iz 24ur koji nam je rekao da se boji da će slovenska košarka u budućnosti doživjeti sudbinu hrvatske košarke. "Slovenska košarka je u mnogo tome slična hrvatskoj košarci. Možda mi nismo još pali tako nisko, ali mogli bi. Kad gledam Hrvatsku, ja se bojim da možda je to budućnost Slovenije. Nadam se da nije i nadam se da budućnost hrvatske košarke nije sadašnjost, nego svjetla i uspješnija budućnost."

'U Hrvatskoj postoji i problem infrastrukture'

"Pratim košarku, danas je informacija dostupna na jedan klik. Svi mi koji živimo u košarci znamo što se događa. Prvi i osnovni problem reprezentacije Slovenije u ovom trenutku je nedolazak Čančara i Josha Nebe. Taj talenat i kvalitetu ne mogu nadoknaditi. Slovenija je legitimni kandidat za medalju kad su ta dva igrača tamo. Imaju nekoliko jako talentiranih mladih igrača. Padjen koji je u rosteru za EuroBasket, Cerkvenik, Hrabar koji nisu ušli u selekciju Slovenije za EuroBasket. Izbornik Sekulić je tako odlučio, ali Vit Hrabar je reprezentativac. Sigurno će doći u A selekciju u sljedećoj akciji. Trenutno je u Baskoniji. Ima Slovenija još mladih igrača koji dolaze za koje ja znam da će biti vrhunski. Ta atmosfera oko slovenske reprezentacije, ne bi u to ulazio. To su stvari koje me ne zanimaju. Da je velika razlika između igrača Slovenije i Luke Dončića, pa to valjda svatko malo dijete zna. Luka Dončić je megazvijezda. Dončić je igrač oko kojeg Lakersi stvaraju momčad. Vjerojatno i Slovenci imaju problem koji imamo mi, sa infrastrukturom. U Hrvatskoj je problem infrastrukture definitivno postojao, ali to nije samo problem hrvatske košarke, to je problem infrastrukture i termina treninga. Za stvaranje vrhunskih sportaša nije samo problem hrvatskoj košarci, nego je to problem i u hrvatskom rukometu, u hrvatskom nogometu, i u hrvatskoj odbojci, svima je problem infrastruktura. Danas svi sportovi u velikom broju zemalja treniraju zasebno, ne dijele termine s nikakvim drugims sportovima. Svaki sport ima svoje potrebe, svoje satnice, svoje vrijeme koje moraju provesti u dvorani. Nije to samo problem hrvatske košarke, to je problem svih drugih kolektivnih sportova u Hrvatskoj. Ne mogu se oteti dojmu da drugi sportovi su, govorim o kolektivnim, znatno uspješniji i dalje proizvode igrače. I dalje su na jednom visokom nivou i puno uspješniji, a košarka kao kolektivni sport u Hrvatskoj je ostala, ne razvija se. Košarka u Hrvatskoj ne ide naprijed. Čini mi se da nas zaobilaze nove metode, novi način, nove tehnologije, da nismo sto posto unutra i tim se pitanjem trebamo svi skupa pozabaviti, počevši od inicijative HKS-a do klubova koji, ponavljam se još jednom, drže to dragocjeno vrijeme za razvoj igrača od nekih 9 do 10 mjeseci."

Foto: Profimedia

'Ključevi hrvatske košarke su u rukama klubova'

Za Nevena Spahiju ključevi naše košarke su u rukama nekoliko segmenata...

"Ako moram biti otvoren do kraja, ključevi hrvatske košarke su u rukama klubova, odnosno sportskih direktora i kreatora sportske politike, njihove strategije, njihove odluke, njihovo planiranje budućnosti i odabira trenera su zapravo ključni za razvoj hrvatske košarke."

Završit ćemo razgovor s favoritima na EuroBasketu. Tko su po vama najveći favoriti na turniru?

"Srbija je, po meni, apsolutni favorit. Pošto se radi o reprezentativnom natjecanju, a ne nekakvom ligaškom natjecanju, u nekakvim nokaut fazama je sve moguće, ali za mene, kvaliteta Srbije u košarci je neupitna. Imaju i izbornika i igrače koji mogu igrati pod takvim pritiskom. Srbija je u košarci supersila. Postoje zemlje, reprezentacije koje će praviti probleme i koje mogu igrati protiv Srbije. Tu prvenstveno mislim na Španjolsku, Grčku, Njemačku, Francusku koja je oslabljena na EuroBasketu i kojoj nedostaje nekolicina vrhunskih igrača koji bi mogli to dignuti na jednu višu razinu, međutim i dalje su vrlo opasni. Naravno, tu je i Turska koja je sjajna, kao što sam već rekao prije u razgovoru. U jednoj utakmici se može dogoditi svašta, ali ako moram birati favorita EuroBasketa, to je po meni Srbija. Ponavljam, imaju i izbornika i igrače koji su se u stanju nositi s takvim pritiskom."

