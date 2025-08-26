Izbornik Srbije dan prije prve utakmice pokušava smiriti strasti: 'Nismo najbolji na svijetu'

Reprezentacija Srbije sutra započinje svoj nastup na Eurobasketu u Rigi utakmicom protiv Estonije. 'Otlovi' su bez sumnje prvi favoriti natjecanja, imaju najbolji roster i najboljeg igrača na svijetu u Nikoli Jokiću pa mnogi predviđaju kako bi Srbija do naslova mogla otići i bez poraza.

Ipak, izbornik Srbije Svetislav 'Kari' Pešić upozorio je kako nema mjesta podcjenjivanja: "Kao što svi znaju, sutra počinje Europsko prvenstvo. Igrat ćemo s Estonijom i ništa manje, ništa više. Imamo respekt prema svakom protivniku. Estonija ima kvalitetne igrače diljem Europe i igrat će s velikom motivacijom. Naš je zadatak da srpsku košarku predstavimo na pravi način" - rekao je na konferenciji za medije.

Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell

Također je upozorio novinare da ne 'pale narod' prije vremena: "Radilo se i treniralo ozbiljno, ali ovo je najteža skupina. Igramo protiv domaćina prvenstva i svjetskih prvaka. Prenesite navijačima da nismo najbolji na svijetu, neka malo spuste očekivanja. Naša su ambicija i ciljevi veliki, ali bavimo se samo onim što možemo kontrolirati – da ostanemo zdravi i da iz utakmice u utakmicu podižemo razinu igre" - završio je Pešić.

Kapetan Bogdan Bogdanović rekao je kako utakmici s Estonijom pristupaju s punim respektom te kako će Orlovi igrati timsku košarku, a rezultati će reći svoje.

