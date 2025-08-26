Hollywood zaluđen srpskim divom: NBA centar visok 2,24 m dobiva pregršt filmskih ponuda

Boban Marjanović (37), bivši NBA centar visok čak 2,24 metra, sve više se probija u svijet filma. Nakon uloge u Happy Gilmore 2 s Adamom Sandlerom, otvoreno govori kako mu je želja postati akcijski junak u stilu Deadpoola – ali na svoj način.

Njegov glumački put započeo je dok je igrao za LA Clipperse, kada je dobio priliku u filmu John Wick 3 i borbu s Keanuom Reevesom. Scena je odmah podsjetila na kultni dvoboj Kareema Abdula-Jabbara i Brucea Leeja, a upravo taj nastup dao mu je samopouzdanje da se ozbiljnije upusti u glumu.

Od tada je nastupio u filmovima Hustle, Self Reliance i raznim reklamama, a trenutačno snima seriju Robin Hood. 'Nije lako, moraš biti u formi, ponekad je teže nego igrati NBA utakmicu,' priznao je Marjanović.

No, osim glume, Boban se okušao i kao DJ. Nastupio je na festivalu u Berlinu, izdao singl I Just Wanna, a već radi na novim pjesmama. “Kad publika osjeti ritam i veseli se, tada sam i ja sretan,” kaže.

Uz karijeru, Marjanović živi miran obiteljski život s suprugom Milicom i sinovima Vukom (14) i Petrom (10), koji također treniraju košarku, ali nisu naslijedili njegovu visinu.

Iako uživa u novim izazovima, Boban ne skriva da ga još uvijek vuče košarka. Svakodnevno trenira i vjeruje da može odigrati još koju sezonu: 'Moj cilj je povratak u NBA, jer tamo pripadam.'

