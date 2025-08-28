Prvi dan EuroBasketa bio je za pamćenje! Svi pričaju o košarkaškim liliputancima

EuroBasket 2025., 42. izdanje europskog prvenstva u košarci koje se od 27. kolovoza do 14. rujna održava u Finskoj, Poljskoj, Latviji i Cipru, počeo je uzbudljivo, s nizom upečatljivih utakmica, rezultata i poteza. Prvi dan bio je u srijedu. Kako je izgledalo, što se događalo, tko je iznenadio, a tko opravdao ulogu favorita i samim time očekivanja? Idemo redom...

Portugal glavna priča prvog dana

Jedan od najdirljivijih i najspektakularnijih rezultata prvog dana zabilježio je Portugal, koji je ostvario prvu pobjedu na EuroBasketu još od 2007. godine. Time su se Portugalci promaknuli u prvu košarkašku priču dana na 42. izdanju EuroBasketa. Savladali su Češku sa 62–50, a nevjerojatan učinak pružio je Neemias Queta: 23 poena (10/15 šut), 18 skokova (3 ofenzivna), 4 blokade i 2 ukradene lopte. Queta je započeo utakmicu tricom – prva takva u njegovoj NBA karijeri.

Srbija razbila Estoniju

U grupi A, Srbija je potpuno nadigrala Estoniju, pobijedivši s uvjerljivih 98–64. Momčad predvođena jednim od najboljih košarkaša svijeta Nikola Jokićem uspostavila je dominaciju već od početka, s uvodnim parcijalom 9–0, a na poluvremenu je rezultat bio već 56–29. Jokić je bio impresivan s 11 poena, 10 skokova i 7 asistencija, dok je Jović pridodao 18 poena u manje od 16 minuta igre.

Turska očitala lekciju Latviji

U još jednoj utakmici u grupi A, Turska je očitala lekciju Latviji, trijumfiravši sa 93–73. Izdvojili su se Alperen Şengün (17 poena, 8 skokova, 7 asistencija), te Cedi Osman, očito važni kotačić turske reprezentacije. mladi Adem Bona je također pokazao vrijednost – ušao je s klupe i ostvario solidne statistike: 4 poena, 3 skoka, 1 asistencija te 2 bloka u 15 minuta.

Litva bolja od Velike Britanije

U srazu u grupi B, Litva je svladala Veliku Britaniju rezultatom 94–70. Jonas Valančiūnas predvodio je napad s 18 poena i 9 skokova, ali istinski zvijezd je bio Aušolas Tubelis, koji je debitirao sa 17 poena, 7 skokova i impresivnom vrijednosti igre od 21, uz snažne zakucaje koji su oduševili publiku.

Njemačka slomila crnogorski otpor

Njemačka je u istoj grupi zabilježila uvjerljivo slavlje protiv Crne Gore – krajnji rezultat glasio je 106–76. Izdvojili su se Franz Wagner i Dennis Schröder, koji su zabili impresivnih 43 poena zajedno, u samo 23 minute igre, dok je Andreas Obst dodao 18 poena uz 5 pogođenih trica od 6 pokušaja.

Finska savladala Švedsku

Jedina tijesna utakmica prvog dana bila je borba između Finske i Švedske isto u grupi B, u kojoj je Finska izvukla pobjedu 93–90. Lauri Markkanen bio je ključan za domaćine: ubacio je 28 poena, uz 6 skokova, 3 asistencije i 2 ukradene lopte. Pomogao mu je i Sasu Salin s 11 poena i 7 asistencija, dok je za Švedsku Ludvig Hakanson impresionirao s 28 poena i 6/8 trica.

Spahija za Net.hr: 'Srbija je po meni apsolutni favorit'

Neven Spahija, najbolji i najuspješniji hrvatski košarkaški trener od osamostaljenja Hrvatske, dao je ekskluzivan intervju portalu Net.hr u kojem se dotaknuo, između ostalog i favorita na EuroBasketu.

"Srbija je, po meni, apsolutni favorit. Pošto se radi o reprezentativnom natjecanju, a ne nekakvom ligaškom natjecanju, u nekakvim nokaut fazama je sve moguće, ali za mene, kvaliteta Srbije u košarci je neupitna. Imaju i izbornika i igrače koji mogu igrati pod takvim pritiskom. Srbija je u košarci supersila. Postoje zemlje, reprezentacije koje će praviti probleme i koje mogu igrati protiv Srbije. Tu prvenstveno mislim na Španjolsku, Grčku, Njemačku, Francusku koja je oslabljena na EuroBasketu i kojoj nedostaje nekolicina vrhunskih igrača koji bi mogli to dignuti na jednu višu razinu, međutim i dalje su vrlo opasni. Naravno, tu je i Turska koja je sjajna, kao što sam već rekao prije u razgovoru. U jednoj utakmici se može dogoditi svašta, ali ako moram birati favorita EuroBasketa, to je po meni Srbija. Ponavljam, imaju i izbornika i igrače koji su se u stanju nositi s takvim pritiskom."

Što se tiče reprezentacije Slovenije i Luke Dončića, Spahija nam je objasnio:

"Pratim košarku, danas je informacija dostupna na jedan klik. Svi mi koji živimo u košarci znamo što se događa. Prvi i osnovni problem reprezentacije Slovenije u ovom trenutku je nedolazak Čančara i Josha Nebe. Taj talenat i kvalitetu ne mogu nadoknaditi. Slovenija je legitimni kandidat za medalju kad su ta dva igrača tamo. Imaju nekoliko jako talentiranih mladih igrača. Padjen koji je u rosteru za EuroBasket, Cerkvenik, Hrabar koji nisu ušli u selekciju Slovenije za EuroBasket. Izbornik Sekulić je tako odlučio, ali Vit Hrabar je reprezentativac. Sigurno će doći u A selekciju u sljedećoj akciji. Trenutno je u Baskoniji. Ima Slovenija još mladih igrača koji dolaze za koje ja znam da će biti vrhunski. Ta atmosfera oko slovenske reprezentacije, ne bi u to ulazio. To su stvari koje me ne zanimaju. Da je velika razlika između igrača Slovenije i Luke Dončića, pa to valjda svatko malo dijete zna. Luka Dončić je megazvijezda. Dončić je igrač oko kojeg Lakersi stvaraju momčad."

Rezultati prvog dana EuroBasketa:

Srbija – Estonija 98–64 (Jokić 11p/10s/7a; Jović 18p)

Njemačka – Crna Gora 106–76 (Schröder & Wagner 43p; Obst 18p)

Litvanija – Velika Britanija 94–70 (Valančiūnas 18p/9s; Tubelis 17p/7s)

Finska – Švedska 93–90 (Markkanen 28p; Salin 11p/7a; Hakanson 28p)

Portugal – Češka 62–50 (Queta 23p/18s/4b/2st; Lisboa 15p)

Turska – Latvija 93–73 (Şengün 17p/8s/7a; Bona 4p/3s/2b)

