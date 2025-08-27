Kreće košarkaška ludnica! Ovo je raspored utakmica Eurobasketa na kojem nema Hrvatske

Od 27. kolovoza do 14. rujna održava se 42. Europsko prvenstvo u košarci, zajednički u Cipru, Finskoj, Poljskoj i Latviji. Grupna faza igra se u Limassolu, Tampereu, Katowicama i Rigi, dok će nokaut faza biti u Rigi.

Eurobasket 2025 - raspored utakmica

Na turniru sudjeluje 24 reprezentacije podijeljene u četiri skupine. Prve četiri momčadi svake skupine idu u osminu finala, a daljnji dio natjecanja igra se na ispadanje, a u nastavku pogledajte raspored svih utakmica i satnicu odigravanja:

Srijeda, 27. kolovoza

13.45 Češka – Portugal

17.00 Latvija – Turska

20.15 Srbija – Estonija

Petak, 29. kolovoza

13.45 Turska – Češka

17.00 Estonija – Latvija

20.15 Portugal– Srbija

Subota, 30. kolovoza

13.45 Češka – Estonija

17.00 Latvija – Srbija

20.15 Turska – Portugal

Ponedeljak, 1. rujna

13:45 Estonija – Turska

17.00 Portugal– Latvija

20.15 Srbija – Češka

Srijeda, 3. rujna

13.45 Estonija – Portugal

17.00 Češka – Latvija

20.15 Turska – Srbija

Srijeda, 27. kolovoza

12.30 Velika Britanija – Litva

15.30 Crna Gora – Njemačka

19.30 Švedska – Finska

Petak, 29. kolovoza

12.30 Njemačka– Švedska

15.30 Litva– Crna Gora

19.30 Finska – Velika Britanija

Subota, 30. kolovoza

12.30 Litva– Njemačka

15.30 Velika Britanija – Švedska

19.30 Crna Gora – Finska

Ponedeljak, 1. rujna

12.30 Švedska – Crna Gora

15.30 Njemačka– Velika Britanija

19.30 Finska – Litva

Srijeda, 3. rujna

12.30 Crna Gora – Velika Britanija

15.30 Litva– Švedska

19.30 Finska – Njemačka

Četvrtak, 28. kolovoza

14.00 Gruzija – Španjolska

17.15 Bosna i Hercegovina – Cipar

20.30 Grčka – Italija

Subota, 30. kolovoza

14.00 Italija – Gruzija

17.15 Cipar– Grčka

20.30 Španjolska– Bosna i Hercegovina

Nedjelja, 31. kolovoza

14.00 Gruzija – Grčka

17.15 Španija – Cipar

20.30 Bosna i Hercegovina – Italija

Utorak, 2. rujna

14.00 Grčka – Bosna i Hercegovina

17.15 Cipar – Gruzija

20.30 Italija – Španjolska

Četvrtak, 4. rujna

14.00 Bosna i Hercegovina – Gruzija

17.15 Italija – Cipar

20.30 Španjolska– Grčka

Četvrtak, 28. kolovoza

14.00 Izrael – Island

17.00 Belgija – Francuska

20.30 Slovenija – Poljska

Subota, 30. kolovoza

14.00 Island – Belgija

17.00 Francuska – Slovenija

20.30 Poljska – Izrael

Nedjelja, 31. kolovoza

14.00 Slovenija – Belgija

17.00 Izrael – Francuska

20.30 Poljska – Island

Utorak, 2. rujna

14.00 Belgija – Izrael

17.00 Island – Slovenija

20.30 Francuska – Poljska

Četvrtak, 4. rujna

14.00 Francuska – Island

17.00 Izrael – Slovenija

20.30 Poljska – Belgija

Osmina finala

Subota, 6. rujna

Nedjelja, 7. rujna

Četvrtfinale

Utorak, 9. rujna

Srijeda, 10. rujna

Polufinale

Petak, 12. rujna

Utakmica za treće mesto

Nedjelja, 14. rujna

Finale

Nedjelja, 14. rujna

Cipar je najmanja država domaćin Eurobasketa, a Hrvatska prvi put od raspada Jugoslavije neće nastupiti.

Favoriti za zlato su Srbija, Njemačka i Francuska, dok se među kandidatima spominju i Grčka, Španjolska, Litva, Turska, Latvija, Italija i Slovenija.

