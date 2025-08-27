Kreće košarkaška ludnica! Ovo je raspored utakmica Eurobasketa na kojem nema Hrvatske
Cipar je najmanja država domaćin Eurobasketa, a Hrvatska prvi put od raspada Jugoslavije neće nastupiti.
Od 27. kolovoza do 14. rujna održava se 42. Europsko prvenstvo u košarci, zajednički u Cipru, Finskoj, Poljskoj i Latviji. Grupna faza igra se u Limassolu, Tampereu, Katowicama i Rigi, dok će nokaut faza biti u Rigi.
Eurobasket 2025 - raspored utakmica
Na turniru sudjeluje 24 reprezentacije podijeljene u četiri skupine. Prve četiri momčadi svake skupine idu u osminu finala, a daljnji dio natjecanja igra se na ispadanje, a u nastavku pogledajte raspored svih utakmica i satnicu odigravanja:
Srijeda, 27. kolovoza
13.45 Češka – Portugal
17.00 Latvija – Turska
20.15 Srbija – Estonija
Petak, 29. kolovoza
13.45 Turska – Češka
17.00 Estonija – Latvija
20.15 Portugal– Srbija
Subota, 30. kolovoza
13.45 Češka – Estonija
17.00 Latvija – Srbija
20.15 Turska – Portugal
Ponedeljak, 1. rujna
13:45 Estonija – Turska
17.00 Portugal– Latvija
20.15 Srbija – Češka
Srijeda, 3. rujna
13.45 Estonija – Portugal
17.00 Češka – Latvija
20.15 Turska – Srbija
Srijeda, 27. kolovoza
12.30 Velika Britanija – Litva
15.30 Crna Gora – Njemačka
19.30 Švedska – Finska
Petak, 29. kolovoza
12.30 Njemačka– Švedska
15.30 Litva– Crna Gora
19.30 Finska – Velika Britanija
Subota, 30. kolovoza
12.30 Litva– Njemačka
15.30 Velika Britanija – Švedska
19.30 Crna Gora – Finska
Ponedeljak, 1. rujna
12.30 Švedska – Crna Gora
15.30 Njemačka– Velika Britanija
19.30 Finska – Litva
Srijeda, 3. rujna
12.30 Crna Gora – Velika Britanija
15.30 Litva– Švedska
19.30 Finska – Njemačka
Četvrtak, 28. kolovoza
14.00 Gruzija – Španjolska
17.15 Bosna i Hercegovina – Cipar
20.30 Grčka – Italija
Subota, 30. kolovoza
14.00 Italija – Gruzija
17.15 Cipar– Grčka
20.30 Španjolska– Bosna i Hercegovina
Nedjelja, 31. kolovoza
14.00 Gruzija – Grčka
17.15 Španija – Cipar
20.30 Bosna i Hercegovina – Italija
Utorak, 2. rujna
14.00 Grčka – Bosna i Hercegovina
17.15 Cipar – Gruzija
20.30 Italija – Španjolska
Četvrtak, 4. rujna
14.00 Bosna i Hercegovina – Gruzija
17.15 Italija – Cipar
20.30 Španjolska– Grčka
Četvrtak, 28. kolovoza
14.00 Izrael – Island
17.00 Belgija – Francuska
20.30 Slovenija – Poljska
Subota, 30. kolovoza
14.00 Island – Belgija
17.00 Francuska – Slovenija
20.30 Poljska – Izrael
Nedjelja, 31. kolovoza
14.00 Slovenija – Belgija
17.00 Izrael – Francuska
20.30 Poljska – Island
Utorak, 2. rujna
14.00 Belgija – Izrael
17.00 Island – Slovenija
20.30 Francuska – Poljska
Četvrtak, 4. rujna
14.00 Francuska – Island
17.00 Izrael – Slovenija
20.30 Poljska – Belgija
Osmina finala
Subota, 6. rujna
Nedjelja, 7. rujna
Četvrtfinale
Utorak, 9. rujna
Srijeda, 10. rujna
Polufinale
Petak, 12. rujna
Utakmica za treće mesto
Nedjelja, 14. rujna
Finale
Nedjelja, 14. rujna
Favoriti za zlato su Srbija, Njemačka i Francuska, dok se među kandidatima spominju i Grčka, Španjolska, Litva, Turska, Latvija, Italija i Slovenija.
