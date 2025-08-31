Zvijezda Njemačka trpila rasističko skandiranje litavskih navijača: 'Neću to tolerirati'

Najbolji njemački košarkaš Dennis Schroeder u subotnjoj je utakmici na Europskom prvenstvu bio meta rasističkog vrijeđanja od dijela navijača Litve, zbog čega je osiguranje iz dvorane u finskom Tampereu izbacilo dvije osobe.

"Možete me vrijeđati, ali rasizam, odnosno oponašanje majmunskog glasanja, neću tolerirati. To je žalosno i takvom ponašanju nije mjesto u sportu", izjavio je Schroeder nakon utakmice u kojoj je Njemačka pobijedila Litvu sa 107-88.

Preko društvenih mreža oglasila se i njegova supruga Ellen, koja je poručila da bi se dio litvanskih navijača trebao sramiti zbog rasističkih uvreda na račun njenog muža.

Rasistički izgred oštro je osudila Međunarodna košarkaška federacija (FIBA), a Schroederu su se ispričali litvanski reprezentativci i Košarkaški savez Litve.

Na ovogodišnjem Eurobasketu, kojeg zajednički organiziraju Cipar, Finska, Poljska i Latvija, aktualni svjetski prvaci Nijemci upisali su uvjerljive pobjede protiv Crne Gore, Švedske i Litve, te su praktično osigurali plasman u osminu finala. Schroeder već 12 godina igra u NBA ligi, počeo je Atlanta Hawksima, a nakon toga promijenio je još osam klubova. U srpnju je ponovno promijenio dres, te će u novoj sezoni NBA lige igrati za Sacramento Kingse.

