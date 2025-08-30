Eurobasket iznenađenja: Hrvatski stručnjak doveo reprezentaciju do prvih bodova

Košarkaške reprezentacije Italije, Belgije i Estonije u subotu su ostvarile prve pobjede na ovogodišnjem Europskom prvenstvu koje zajednički organiziraju Latvija, Finska, Poljska i Cipar.

Italija je u ciparskom Limasolu svladala Gruziju sa 78-62, a za pobjedu je bila ključna serija 16-0 na kraju treće i u početne tri i pol minute zadnje četvrtine, kojom su izabranici Gianmarca Pozzecca došli do 19 koševa prednosti (66-47).

Saliou Niang s 15 koševa, Simone Fontecchio s 14 i Diouf Mouhamet s 13 poena, bili su najbolji strijelci talijanske momčadi. Gruzijce, koji su u prvom kolu iznenadili Španjolce, u ovom je porazu predvodio Goga Bitadze s 22 koša.

U poljskim Katowicama je hrvatski stručnjak Dario Gjergja doveo Belgiju do prve pobjede na turniru. Belgijci su svladali Islanđane sa 71-64. Za pobjednike je Emmanuel Lecomte ubacio 16 koševa, a u poraženoj reprezentaciji najbolji je bio Tryggvi Hlinason s 20 poena i 10 skokova.

Estonija je u Rigi, nakon uvodna dva poraza, pronašla svoju 'žrtvu' u reprezentaciji Češke. Estonci su slavili s 89-75 ponajviše zahvaljujući Kristianu Kullamaeu, koji je ubacio 16 koševa te imao po sedam skokova i asistencija. Jan Zidek je s 14 poena bio najbolji češki strijelac.

