Izbornik i bek Srbije posvađali se usred utakmice: 'Što je s tobom?!'

Košarkaši Srbije upisali su u petak i drugu pobjedu na 42. izdanju EuroBasketa i tako nastavili s uspješnim nastupima u prvom krugu turnira. U dvoboju 2. kola skupine A u Rigi svladali su Portugal rezultatom 80-69 i tako potvrdili status favorita, ne samo u skupini, nego i na čitavom natjecanju. Kao što nam je najbolji i najuspješniji hrvatski košarkaški trener Neven Spahija u ekskluzivnom intervjuu rekao:

Gledajte i košarkaške podcaste u podcastu Net.hr-a 'Maksanov korner'.

"Srbija je, po meni, apsolutni favorit. Pošto se radi o reprezentativnom natjecanju, a ne nekakvom ligaškom natjecanju, u nekakvim nokaut fazama je sve moguće, ali za mene, kvaliteta Srbije u košarci je neupitna. Imaju i izbornika i igrače koji mogu igrati pod takvim pritiskom. Srbija je u košarci supersila."

Čitav intervju Nevena Spahije za portal Net.hr čitajte - OVDJE.

Sve o 42. izdanju EuroBasketa čitajte na portalu Net.hr

Ključna serija u drugoj četvrtini

Iako je početak bio izjednačen, Srbija je ritam pojačala krajem druge četvrtine i prelomila utakmicu. Tada su se izabranici Svetislava Pešića odvojili na dvoznamenkastu prednost, koju su do samoga kraja kontrolirali i nisu dopuštali Portugalu povratak u susret.

EKSKLUZIVNO /Slavni Vladan Alanović u 'Maksanovom korneru': 'Hrvatska košarka pala je na niske grane, a jedna me stvar posebno boli i smeta'

Napetost na klupi Srbije

Završnica utakmice donijela je i neugodan trenutak na srpskoj klupi. Izbornik Svetislav Pešić reagirao je na potez Vasilija Micića, koji je uzeo brzoplet šut s velike udaljenosti. Pešić ga je odmah izvadio iz igre i uputio kritiku: "Vaso, Vaso, što je s tobom?!“ Potom je na parket poslao Marka Gudurića, dok je Micić u prolazu uzvratio nekoliko riječi, što kamere nisu uspjele jasno zabilježiti.

OVDJE pogledajte video te situacije.

Jokić nezaustavljiv

Najistaknutiji pojedinac bio je Nikola Jokić, koji je još jednom pokazao klasu. Susret je završio s 23 poena i 10 skokova, a odličnu podršku pružio mu je Nikola Jović s 18 ubačaja i šest skokova. Kod Portugala je najraspoloženiji bio Diogo Brito, koji je ubacio 22 poena i uhvatio devet skokova.

Srbija i dalje neporažena

Ovom pobjedom Srbija je stigla do omjera 2-0, jednako kao i Turska, dok je Portugal nakon slavlja nad Češkom upisao prvi poraz.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Veljko Mršić prekinuo šutnju u podcastu Net.hr-a 'Maksanov korner': 'Dino nije mogao riješiti najveći problem, a ja nikad više ne bi vodio momčad u hotel s pet zvjezdica'