Latvija s puno muke došla do slavlja: Briljirao Porzingis, a ovaj detalj će vas šokirati

Domaćin ovogodišnjeg Eurobasketa košarkaša Latvija ostvarila je prvu pobjedu u skupini A u Rigi svladavši u dvoboju 2. kola susjednu Estoniju sa 72-70.

Kristaps Porzingis je sa 26 koševa predvodio Latviju, dok su Artur Konontsuk i Matthias Tass ubacili po 13 za Estoniju.

Bila je to izrazito nekvalitetna utakmica u kojoj je Latvija u konačnici bila manje slab suparnik. Estonija je imala prednost većim tijekom utakmice, tijekom druge četvrtine u dva navrata i 10 razlike (27-17, 29-19), a sredinom treće četvrtine bilo je još uvijek opipljivih 52-44 za Estoniju.

No, nakon trice Kullamaea za vodstvo 61-54 2:33 minuta prije kraja treće četvrtine pa sve do trice istog igrača za 64-66 1:51 minuta prije kraja četvrtog dijela utakmice Estonija nije postigla niti jedan poen što je Latvija iskoristila da serijom 12-0 preuzme kontrolu rezultata. Latvija je devet od tih 12 poena postigla u zadnje dvije minute treće četvrtine dok je prva polovica zadnje četvrtine protekla u nizu očajnih akcija oba sastava. Gotovo nevjerojatno zvuči podatak da su prvi koševa u četvrtoj četvrtini postignuti nakon čak 5:07 minuta igre.

Latvija je sada na omjeru pobjeda i poraza 1-1, dok je Estonija na 0-2.

Ranije u petak je Turska ostvaril i drugu pobjedu u skupini A nadigravši Češku sa 92-78. Alperen Sengun je uvjerljivo bio najbolji igrač utakmice s 23 koša, 12 skokova i devet asistencija. Cedi Osman je ubacio 21 poen, a Ercan Osmani je dodao 16 koševa. Martin Peterka je s 23 koša bio jedini češki košarkaš s dvoznamenkastim učinkom.

Turci su s dvije pobjede na vrhu ljestvice, a Česi na dnu s dva poraza.

U ovoj skupini će u petak još igrati Srbija - Portugal.

