Senzacionalni Hrvat šokirao Dončića specijalnom obranom

Košarkaške reprezentacije Poljske i Gruzije prva su priča drugog dana 42. izdanja EuroBasketa, koje se održava u 4 zemlje - Cipru, Poljskoj, Latviji i Finskoj. Prvog dana Portugal je skinuo skalp Češkoj i ostvario prvu pobjedu na EuroBasketu još od 2007.

EuroBasket pratite na portalu Net.hr

U skupini D, košarkaši Poljske, koje vodi hrvatski trener Igor Miličić, šokirali su u četvrtak favoriziranu Sloveniju predvođenu Lukom Dončićem. U Katowicama su Poljaci slavili s 105-95,. Dominirajući šuterski, pogodili su 14 trica i gotovo nikada nisu dopustili Sloveniji da uhvati ritam. Dončić i suigrači nisu uspjeli pronaći pravi odgovor na raspoložene Poljake, koji su vodili praktički cijelu utakmicu. Poljska je tako po drugi put na EuroBasketu pobijedila Sloveniju. Na prošlom su Poljaci šokirali Sloveniju u četvrtfinalu turnira. Naravno, taj je poraz kud i kamo bolniji, ovaj je ipak došao u prvoj utakmici na turniru, ali eto, očito Poljaci malo po malo postaju crna mačka u košarci za Sloveniju.

Inače, Miličić se posebno fokusirao na obranu na Luki Dončiću, očito je imao pripremljenu "specijalku". Naime, Michal Sokolowski prilikom jednog napada Slovenije na kraju prve četvrtine imao je jedan specifičan pokušaj "frontanja" Dončića, koji je završio tako što je glava poljskog košarkaša završila u tijelu slovenskog. Dončić je čak završio i u zraku nakratko, a to mu se i nije baš svidjelo. Konstantno je Dončić bio pod opterećenjem svog čuvara, nije mogao disati...

OVDJE pogledajte specijalnom obranu na Luki Dončiću.

Drugo iznenađenje dogodilo se u skupini C, gdje je Gruzija u Limassolu pobijedila branitelja naslova Španjolsku sa 83-69. Gruzijski reprezentativci su briljirali, a ključni igrači, poput Alexandera Mamukelashvilija koji je postigao 19 poena, predvodili su iznenađenje turnira, dok su Španjolci bili u konstantnom zaostatku, ne pronalazeći ritam ni u jednom od četvrtina.

U Poljskoj i Cipru zabilježene su uvjerljive pobjede drugih reprezentacija. Francuska je u skupini D u Katowicama razbila Belgiju, koju vodi hrvatski trener Dario Gjergja, s rezultatom 92-64, dok je Bosna i Hercegovina u Limassolu svladala Moldaviju sa 86-72 u solidnoj predstavi.

Ovaj drugi dan EuroBasketa pokazao je koliko je natjecanje nepredvidivo i uzbudljivo – od neočekivanih pobjeda poput Gruzije nad Španjolskom i Poljske nad Slovenijom, do uvjerljivih nastupa Francuske i BiH, koji potvrđuju ambicije tih reprezentacija u borbi za vrh europske košarke.

Turnir tek počinje, ali već sada navijači i stručnjaci imaju razloga za razgovor. Tko će uspjeti iznenaditi, a tko potvrditi status favorita? EuroBasket 2025 obećava spektakl, favoriti, eto vidimo, naletavaju na mine i jedva čekamo da se turnir zahuhta.

POGLEDAJTE VIDEO: Matej Mamić u Maksanovom korneru: 'Košarkaški klub Dinamo je klub zdravog razmišljanja i temelja'