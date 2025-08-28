Nestvarni potez Nikole Jokića: 'Šališ se?' Spahija: 'Srbija je apsolutni favorit'

Reprezentacija Srbije otvorila je u 42. izdanje EuroBasketa sigurnom pobjedom nad Estonijom rezultatom 98-64. Pobjeda favorita u srijedu nije ni u jednom trenutku došla u pitanje. Srpska momčad kontrolirala je igru od samog početka i već na poluvremenu imala uvjerljivo vodstvo, pa je izbornik mogao odmoriti ključne igrače.

Srbija je, po meni, apsolutni favorit. Pošto se radi o reprezentativnom natjecanju, a ne nekakvom ligaškom natjecanju, u nekakvim nokaut fazama je sve moguće, ali za mene, kvaliteta Srbije u košarci je neupitna. Imaju i izbornika i igrače koji mogu igrati pod takvim pritiskom. Srbija je u košarci supersila. Neven Spahija za Net.hr.

Jokić ponovno blizu triple-doublea

Najveća zvijezda srpske reprezentacije, Nikola Jokić, odigrao je tek 23 minute, no i to mu je bilo dovoljno da pokaže zbog čega slovi za jednog od najboljih košarkaša svijeta.

Zaustavio se na 11 poena, 10 skokova i sedam asistencija, još jednom koketirajući s triple-double učinkom na kakve je navikao navijače u NBA ligi. No, jedno od njegovih dodavanja s početka utakmice – atraktivna asistencija koju je Avramović s linije za tri poena promašio – postalo je viralni hit i pokazatelj je Jokićeve kvalitete i atrakcije. Snimku je prenijela i službena stranica NBA lige uz šaljivi opis:

“Jokiću, šališ li se?”

Podsjetimo, u prošloj sezoni s Denver Nuggetsima Nikola Jokić imao je prosjek od 29,6 koševa, 12,7 skokova i 10,2 asistencije po utakmici, a dio te raskoši pokazao je i u ogledu protiv Estonije...

Siguran put prema nastavku

Osim Jokića, srpska reprezentacija imala je raspoložene strijelce i u ostatku momčadi. Uvjerljiva pobjeda omogućila je izborniku da raspodijeli minutažu i sačuva snagu za izazovnija iskušenja koja tek slijede.

Za Srbiju, koja je uoči prvenstva istaknuta kao jedan od glavnih favorita, ovo je bio idealan početak – potvrda kvalitete i najava da će u nastavku turnira ići samo po najviše ciljeve.

Neven Spahija, najbolji i najuspješniji hrvatski košarkaški trener od osamostaljenja Hrvatske, dao je ekskluzivan intervju portalu Net.hr u kojem se dotaknuo, između ostalog i favorita na EuroBasketu.

"Srbija je, po meni, apsolutni favorit. Pošto se radi o reprezentativnom natjecanju, a ne nekakvom ligaškom natjecanju, u nekakvim nokaut fazama je sve moguće, ali za mene, kvaliteta Srbije u košarci je neupitna. Imaju i izbornika i igrače koji mogu igrati pod takvim pritiskom. Srbija je u košarci supersila. Postoje zemlje, reprezentacije koje će praviti probleme i koje mogu igrati protiv Srbije. Tu prvenstveno mislim na Španjolsku, Grčku, Njemačku, Francusku koja je oslabljena na EuroBasketu i kojoj nedostaje nekolicina vrhunskih igrača koji bi mogli to dignuti na jednu višu razinu, međutim i dalje su vrlo opasni. Naravno, tu je i Turska koja je sjajna. U jednoj utakmici se može dogoditi svašta, ali ako moram birati favorita EuroBasketa, to je po meni Srbija. Ponavljam, imaju i izbornika i igrače koji su se u stanju nositi s takvim pritiskom."

