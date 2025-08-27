EUROBASKET /

Crna Gora pružila dobar otpor svjetskim prvacima, ali na kraju je uvjerljivo 'pregažena'

Crna Gora pružila dobar otpor svjetskim prvacima, ali na kraju je uvjerljivo 'pregažena'
Foto: Profimedia

Crna Gora se dobro držala u prvom poluvremenu nakon kojeg je gubila s tri razlike (43-46), no Njemačka je treću dionicu dobila sa 33-12 i tako razriješila sve dvojbe.

27.8.2025.
18:36
Hina
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U susretu 1. kola B skupine Eubasketa reprezentacija Litve je u Tampereu pobijedila Veliku Britaniju sa 90-74, dok je u istoj skupini Njemačka porazila Crnu Goru sa 106-76.

Jonas Valanciunas je predvodio Litvu sa 18 koševa i devet skokova, dok je Azuolas Tubelis zabio 17 koševa. Na suprotnoj strani Akwasi Yeboah je postigao 18 koševa.

Crna Gora pružila dobar otpor svjetskim prvacima, ali na kraju je uvjerljivo 'pregažena'
Foto: Profimedia

Njemačka je bila još uvjerljivija. Crna Gora se dobro držala u prvom poluvremenu nakon kojeg je gubila s tri razlike (43-46), no Njemačka je treću dionicu dobila sa 33-12 i tako razriješila sve dvojbe.

Sve novosti s Eurobasketa 2025. pratite na portalu Net.hr.

Kod Nijemaca najefikasniji su bili Franz Wagner sa 22 koša i osam skokova, te Dennis Schroder sa 21 košem. Kod selekcije Crne Gore najefikasniji je bio Nikola Vučević sa 23 koša, uz 10 skokova i pet asistencija.

U posljednjem susrtu iz ove skupine večeras se sastaju Švedska i Finska.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka dovela talent iz Premier lige: Stiže napadač Bournemoutha

Eurobasket 2025
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
EUROBASKET /
Crna Gora pružila dobar otpor svjetskim prvacima, ali na kraju je uvjerljivo 'pregažena'