Susjedi bez problema pregazili Cipar, hrvatski stručnjak poražen od Francuske

Košarkaške reprezentacije Francuske te Bosne i Hercegovine uvjerljivim su pobjedama u poljskim Katowicama i ciparskom Limassolu otvorili nastup na ovogodišnjem Europskom prvenstvu.

Francuzi su s 92-64 bili bolji od reprezentacije Belgije koju vodi hrvatski stručnjak Dario Gjergja, dok je bosansko-hercegovačka izabrana vrsta s 91-64 bila bolja od ciparske reprezentacije.

Za Francusku su po 12 koševa ubacili Elie Okobo i Bilal Coulibaly, koji je tome dodao i sedam skokova. Kapetan Guerschon Yabusele je postigao 11 poena. Hans Vanwijn je s 13 koševa bio najbolji belgijski strijelac, a 11 poena i sedam skokova je spojio Ismael Bako.

U prvoj utakmici u Katowicama Izrael je svladao Island s 83-71, a od 20.30 sati će igrati domaćin Poljska i Slovenija.

BiH dobro počela prvenstvo

Jusuf Nurkić je s 18 koševa i šest skokova predvodio strijelce BIH reprezentaciju u pobjedi protiv Cipra, a po 10 poena su postigli Amar Alibegović, Amar Gegić i Adin Vrabac. Kod Ciprana je najbolji bio Konstantinos Simitzis s 22 koša i šest skokova.

U istoj skupini Gruzija je s 83-69 nadigrala Španjolsku u ranijem terminu, a od 20.30 sati se sastaju Grčka i Italija.

