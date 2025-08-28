Dončić zabio 34 poena, a Slovenci doživjeli šok: 'Sa strahom u očima na Francusku'

Malo iznenađenje priredili su Poljaci u prvom kolu Eurobasketa. Na domaćem su terenu, u Katowicama, pobijedili Sloveniju Luke Dončića sa 105:95.

Slovenski mediji, očekivano, nisu zadovoljni tim rezultatom. Niti fantastični Dončić nije pomogao danas slabim Slovencima. Dončić je ubacio čak 34 poena što je više od trećine svih slovenskih koševa, a dodao je i 4 skoka i devet asistencija. "Čak ni izvrsni Dončić nije pomogao protiv Poljske koja je igrala kao velesila", piše slovenska Ekipa.

"Žalosno loša Slovenija nakon poraza od Poljske sa strahom u očima gleda prema Francuskoj", piše 24ur. Sloveniju čeka utakmica protiv jake Francuske, a zatim nešto lakši susret s Belgijom i Islandom prije nego protiv Izraela ne završe grupnu fazu. Morat će se ostatak ekipe priključiti Dončiću ako žele daleko dogurati.

