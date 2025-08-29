Što rade Nijemci!? Nakon dva kola imaju nestvarnu razliku i broj poena

Muška košarkaška reprezentacija Njemačke svladala je Švedsku sa 105-83 u 2. kolu skupine B Europskog prvenstva, koja je u petak odigrana u finskom gradu Tampereu.

Za aktualne svjetske prvake to je druga uvjerljiva pobjeda na ovom Eurobasketu, do koje su ih predvodili Dennis Schroeder s 23 koša i sedam asistencija te Franz Wagner s 21 poenom.

Kod Šveđana je najbolji bio Melwin Pantzar s 18 koševa, dok je Mattias Markusson ubacio 13 poena.

U petak će u Tampereu još biti odigrana dva dvboja 2. kola, a sastaju se: Litva - Crna Gora (15.30 sati) i Finska - Velika Britanija (19.30).

