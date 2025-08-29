Jokić ostvario double-double u pobjedi Srbije, Markkanen sam srušio autsajdera

Košarkaši Srbije i Finske ostvarili su druge pobjede na ovogodišnjem Eurobasketu u susretima 2. kola natjecanja po skupinama, najveći favorit za zlato Srbija je u Rigi u skupini A svladala Portugal sa 80-69, dok je Finska na svom terenu u Tampereu bila uvjerljiva protiv Velike Britanije sa 109-79 u skupini B.

Srbija je protiv Portugala odigrala utakmicu u laganijem ritmu, ali je svejedno čitavo vrijeme držala sve pod kontrolom. Nikola Jokić je zabio 23 koša uz 10 skokova, dok je Nikola Jović dodao 18 poena za Srbiju, dok se kod Portugala istaknuo Diogo Brito sa 22 ubačaja.

Sve novosti s ovogodišnjeg Eurobasketa pratite na portalu Net.hr.

Srbija je na vrhu ljestvice s omjerom pobjeda i poraza 2-0 kao i Turska, dok je Portugal pao na 1-1 kakav ima i domaćin Latvija. Na omjeru 0-2 su Češka i Estonija.

Sjajnu je utakmicu za Finsku odigrao Lauri Markkanen koji se zaustavio na 43 koša, od čega je 29 zabio u prvom poluvremenu kada je domaćin gradio prednost. Luke Nelson je sa 12 pogodaka bio najefikasniji kod slabašnih Britanaca.

Foto:

Nakon dva kola u skupini B po dvije pobjede imaju Finska, Litva i Njemačka, dok su Švedska, Crna Gora i Velika Britanija na dva poraza.

POGLEDAJTE VIDEO: Borilačka poslastica u Areni sve bliže, Vitasović otkrio: 'Taktika je spremna'