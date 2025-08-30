Košarkaška Europa bruji o onom što je napravila finska zvijezda

Nastavljaju se uzbuđenja na 42. EuroBasketu koje se igra u Latviji, na Cipru, u Letoniji i Poljskoj, a iza nas je već treći natjecateljski dan. Portal Net.hr donosi komplektan pregled trećeg dana EuroBasketa koji je obilježila finska košarkaška zvijezda Lauri Markannen s učinkom o kojem svi na EuroBasketu pričaju, ali ne samo na turniru nego, vjerujemo, i u košarkaškoj Europi. Idemo redom...

Foto: Profimedia

Srbija je ostvarila i drugu pobjedu na EuroBasketu, Finska je i dalje neporažena, a dok su Njemačka i Litva potvrdili da će ih se na ovom EuroBasketu, koje se igra u Latviji, na Cipru, u Letoniji i Poljskoj, nešto pitati.

Drugo kolo skupina A i B na EuroBasketu donijelo je nove pobjede za najveće favorite, ali i prvu radost za domaćina Latviju.

Srbija rutinski protiv Portugala

Najveći favorit za zlato, Srbija, u Rigi je svladala Portugal rezultatom 80-69. Momčad Svetislava Pešića igrala je u nešto mirnijem ritmu, ali pobjeda nije dolazila u pitanje. Ponajbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić predvodio je Srbiju s 23 poena i 10 skokova, a pratio ga je Nikola Jović s 18 ubačaja.

Kod Portugala je najbolji bio Diogo Brito s 22 koša. Portugal je na startu turnira senzacionalno svladao Češku, što im je bila prva pobjeda na EuroBasketu još tamo od 2007., ali protiv Srbije nisu mogli.

Latvija slavila u baltičkom derbiju

Veliku borbu donio je dvoboj Latvije i Estonije u skupini A, koji je domaćin u Rigi dobio s 72-70. Kristaps Porzingis bio je najefikasniji s 26 poena. Estonija je imala prednost veći dio utakmice, sredinom treće četvrtine i +8 (52-44), no završnica je pripala Latviji. Serijom 12-0 Latvijci su preuzeli kontrolu i stigli do prve pobjede na turniru.

Turska uvjerljiva, Češka ostala bez rješenja

Svoju drugu pobjedu upisala je i Turska, koja je bila bolja od Češke sa 92-78. Najbolji igrač bio je Alperen Šengun s 23 poena, 12 skokova i 9 asistencija. Cedi Osman dodao je 21 koš, a Ercan Osmani 16. Kod Češke je jedini raspoložen bio Martin Peterka s 23 ubačaja. Češkoj je ovo bio drugi poraz na turniru, čime su se umanjili šanse za prolaz skupine na turniru, a to je osnovni cilj Čeha.

Na ljestvici skupine A Srbija je na omjeru 2-0, jednako kao i Turska, dok Portugal i Latvija imaju po jednu pobjedu i poraz. Bez trijumfa su Češka i Estonija.

Markkanen nezaustavljiv, Finska razbila Britance

U skupini B domaća Finska upisala je drugu pobjedu, svladavši Veliku Britaniju s uvjerljivih 109-79. Večer je, kao što smo u uvodu napisali, obilježio Lauri Markkanen, košarkaš Utah Jazza iz NBA lige, koji je zabio čak 43 poena, od čega 29 u prvom poluvremenu, čime je praktički sam prelomio utakmicu. Ovih 43 poena Markkanena najveći je učinak u toj statističkoj kategoriji na 42. EuroBasketu dosad.

Kod Britanaca se istaknuo Luke Nelson s 12 poena.

Nakon dva kola Finska, Njemačka i Litva imaju po dvije pobjede, dok su Švedska, Crna Gora i Velika Britanija na omjeru 0-2.

Njemačka i Litva sigurni

Aktualni svjetski prvak Njemačka lakoćom je svladao Švedsku 105-83. Sjajnu utakmicu odigrali su Dennis Schroeder (23 poena, 7 asistencija) i Franz Wagner (21 poen). Kod Šveđana je najbolji bio Melwin Pantzar s 18 poena.

Litva je bila jednako uvjerljiva protiv Crne Gore, slavivši 94-67. Prednjačili su Rokas Jokubaitis s 21 poenom i 12 asistencija te Jonas Valančiunas s 19 koševa. Kod Crne Gore istaknuo se Nikola Vučević s 20 poena i 10 skokova.

Rezultati 2. kola

Skupina A (Riga):

Turska – Češka 92-78

Latvija – Estonija 72-70

Srbija – Portugal 80-69

Skupina B (Tampere):

Njemačka – Švedska 105-83

Litva – Crna Gora 94-67

Finska – Velika Britanija 109-79

Tablica nakon 2. kola

Skupina A:

Srbija 2-0 (178-133)

Turska 2-0 (185-151)

Portugal 1-1 (131-130)

Latvija 1-1 (145-163)

Češka 0-2 (128-154)

Estonija 0-2 (134-170)

Skupina B:

Njemačka 2-0 (211-159)

Litva 2-0 (188-137)

Finska 2-0 (202-169)

Švedska 0-2 (173-198)

Crna Gora 0-2 (143-200)

Velika Britanija 0-2 (149-203)

