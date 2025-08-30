Srbi poludjeli zbog objave FIBA-e: 'Ljudi, pa Jokić postoji, nije umro'

Objava na službenom X profilu EuroBasketa podigla je veliku prašinu među srpskim ljubiteljima košarke, jer se u njoj napominje kako je Alperen Sengun "najbolji dodavaš među visokim igračima". FIBA je uz snimku efektne asistencije turskog centra Alperena Senguna, koji je prvotno pod košem fintirao kao da će dodati, a onda plasirao loptu natrčalom suigraču u reket ispod ruke čuvaru u utakmici protiv Češke, poručila ovim riječima:

FIBA uzburkala duhove

"Najbolji dodavač među visokim igračima. Da, rekli smo to.“

Ubrzo nakon objave uslijedila je lavina reakcija. Više od stotinu navijača javilo se u komentarima, uvjerenih da je ovakav opis nepošten prema ponajboljem svjetskom košarkašu Nikoli Jokiću, igraču koji je već godinama sinonim za dodavačku magiju među centrima i koji čita igru skoro pa savršeno. Jokić ima nevjerojatan osjećaj za dodavanje, a dodavanje nisu inače jača strana visokih igrača. Naravno, postoje centri koji imaju osjećaj za dodavanje, a Jokić je jedan od najboljih centara u tom segmentu igre. Zato komentari samo pljušte...

Sengun je sjajan, ali...

"Ljudi, pa Jokić postoji“, "Možda ako je Jokić umro“, "Nevjerojatno da ovo objavi profesionalna organizacija“, samo su neki od sarkastičnih i oštrih komentara koji su preplavili objavu.

Sengun, mladi centar Houston Rocketsa, prošle je sezone prvi put nastupio na All-Staru i sezonu završio s prosjecima od 19,1 poena, 10,3 skoka i 4,9 asistencija. Upravo zbog stila igre, u NBA-u ga često uspoređuju s Jokićem, pa je dobio nadimak „Baby Jokić“.

Jokić mjerilo vještine dodavanja kod visokih dečki

Ipak, brojke jasno pokazuju tko je neprikosnoveni "kralj dodavanja“ među visokim igračima. Jokić je prošle sezone u dresu Denver Nuggetsa postao tek treći košarkaš u povijesti NBA-a koji je čitavu sezonu završio s triple-double prosjekom – ostvario je 29,6 poena, 12,7 skokova i 10,2 asistencije po utakmici.

Iako je Sengun pokazao da spada među najperspektivnije centre današnjice koji sjajno čita igru i ima lucidnost, reakcije javnosti jasno su pokazale da većina košarkaških zaljubljenika ne dvoji. Nikola Jokić i dalje je mjerilo kada se govori o dodavačkoj vještini među visokim igračima.

