Dončić briljira, ali Slovenci gube: Vrijeme je za crveni alarm?

Slovenska košarkaška reprezentacija našla se u neočekivanim problemima na Eurobasketu. Nakon Poljske, poraženi su i od mlade, ali izuzetno poletne Francuske. Susret koji je trebao odlučivati o prvom mjestu u skupini pretvorio se u alarm za izabranike Aleksandra Sekulića.

Slovenci su dobro otvorili utakmicu i rano poveli, a Luka Dončić je, kao i uvijek protiv Francuza, bio posebno motiviran. Već u prvom poluvremenu upisao je čak 24 poena i praktički sam držao svoju momčad u igri. Sekulić je pokušavao s čestim rotacijama na poziciji centra, dajući priliku Omiću, Kramplju i Jurkoviću, a pozitivno je bilo i što je Slovenija povremeno povećavala prednost čak i dok Dončić nije bio na parketu.

No, problem je stigao u završnici. Francuska je pronašla ritam, predvođena sjajnim Sylvainom Francisom koji je ubacio 32 poena uz sedam skokova i pet asistencija. U zadnjoj četvrtini Francuzi su potpuno preuzeli kontrolu i stigli do pobjede, dok su Slovenci ostali bez odgovora.

Nakon dva uvodna poraza, Slovenija je na opasnom rubu – pitanja se nameću sama: može li Dončić i ostatak momčadi okrenuti brod ili će se reprezentacija nasukati već u skupini?

