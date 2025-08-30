Zaiskrilo na poluvremenu: NBA zvijezda optužila navijače za rasističke ispade

Derbi trećeg kola Europskog prvenstva između Njemačke i Litve završio je uvjerljivom pobjedom Nijemaca (107:88), ali se o rezultatu govorilo manje nego o incidentima koji su obilježili poluvrijeme i nastavak utakmice.

Što se dogodilo?

Dok su momčadi odlazile prema svlačionicama, došlo je do žestokog verbalnog sukoba ispred tunela. Kamere su zabilježile kako Daniel Theis ulazi u raspravu s litavskim igračima, dok je gestikulacijom upućivao na tribine.

Ubrzo je postalo jasno o čemu se radi. Dennis Schröder, kapetan njemačke reprezentacije i zvijezda NBA lige, otkrio je da su ga pojedini litavski navijači vrijeđali na rasnoj osnovi.

'Atmosfera je bila sjajna, Litvanci uvijek prate svoj tim. Ali, nažalost, na poluvremenu su s tribina dolazili majmunski zvukovi. To je nešto što ne mogu prihvatiti. Rasizmu nema mjesta u ovom svijetu,' rekao je Schröder, dodavši da su zbog incidenta neki navijači morali napustiti dvoranu.

Njemački Bild prenosi da je jedan navijač vrijeđao Schrödera dok je ulazio u tunel na poluvremenu. Njemačka delegacija odmah je reagirala, prijavila slučaj osiguranju i taj je gledatelj udaljen iz dvorane, što je izazvalo dodatne tenzije među igračima u tunelu. Prema istom izvoru, litavski igrači kasnije su se osobno ispričali Schröderu zbog ponašanja svog navijača.

Nije bio zaseban incident

No, tu nije bio kraj. U nastavku utakmice još jedan navijač, ovaj put ogrnut litavskom zastavom, nastavio je s rasističkim dobacivanjima. Njemački atletski trener Arne Greskowiak primijetio je incident, prijavio ga osiguranju i taj je gledatelj također izbačen iz dvorane.

Unatoč ružnim scenama, Schröder je ostao dostojanstven: 'Uvrijeđen sam na razne načine tijekom karijere i s tim se mogu nositi. Ali majmunske zvukove nikada neću prihvatiti.'

Njemačka je tako upisala uvjerljivu pobjedu, ali će se ovaj dvoboj pamtiti ponajprije po ružnom incidentu koji je još jednom pokazao da borba protiv rasizma u sportu nije završena.

Pogledajte video: Donio Hrvatskoj prvu medalju, a ne misli tu stati: 'Cilj je biti konkurentan na Olimpijskim igrama'