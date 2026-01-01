Tko je FNC-ov borac 2025.? Nominirana petorica 'veličanstvenih', evo gdje možete glasati

Tko će biti najbolji borac u FNC-u u 2025.? FNC promocija, najjača MMA organizacija jugostočne Europe, nominirala je petoricu "veličanstenih" koji su se prema viđenju organizacije najviše istaknuli u godini koja je iza nas.

FNC iza sebe ima iznimno uspješnu 2025. godinu u kojoj je dodatno podigao ljestvicu regionalne MMA scene i probio granice. Tko je u proteklih 365 dana dao najviše, tko je izveo najveći podvig, tko je najviše oduševio, odlučit će upravo fanovi. FNC organizacija je tijekom 2025. godine priredila osam evenata te jedan amaterski turnir, a sezona je bila ispunjena velikim borbama i važnim trenucima o kojima će se još dugo pričati. I sam predsjednik organizacije Dražen Forgač Forgy je rekao Marku Petraku u Podgorici, prije početka FNC 26 eventa, kako je najviše zadovoljan u 2025. rastom fan baze...

"FNC prati ljudi koji prije praktički uopće nisu pratili borilački sport. Prate vrlo intenzivno. Gdje god dolazimo, gdje god putujemo, ljudi prepoznaju članove FNC tima, ne samo borce. Smatram da smo tu napravili ogroman iskorak, kao i ogroman iskorak u dovođenju tih kvalitetnih boraca i rastom kvalitete naših boraca koji iz borbe u borbu sve više rastu".

Godina je otvorena u veljači u Zadru priredbom FNC 21, nakon čega je u travnju uslijedio FNC 22 u Ljubljani. U svibnju su održani FNC Knockout 1 u Medulinu te FNC 23 u Beogradu. U rujnu je FNC 24 ispunio zagrebačku Arenu, dok je u listopadu FNC Knockout 2 održan u Mariboru. Sredinom studenog organiziran je FNC Vikings amaterski turnir, a kraj mjeseca donio je FNC 25 u Varaždinu. Uspješna godina zaključena je velikim spektaklom u Podgorici na FNC 26 priredbi.

Tijekom svih tih evenata publika je svjedočila nizu vrhunskih mečeva, no samo jedan borac ponijet će titulu najboljeg FNC borca 2025. godine. Organizacija je putem Instagrama nominirala petoricu kandidata: Kamila Krasku, Miloša Janičića, Miljana Zdravkovića, Ivana Sičaju i Francisca Barrija Croatu.

Kamil Kraska je u 2025. osvojio pojas velter kategorije nokautiravši Stefana Negucića u prvoj rundi na FNC-u 23. Titulu je potom obranio u jednom od najuzbudljivijih mečeva godine, jednim od najvećih i najboljih preokreta ikad u FNC-u protiv Igora Cavalcantija kojeg je prisilio na predaju u drugoj rundi na FNC-u 25.

Miloš Janičić se prometnuo u jednu od najvećih zvijezda organizacije nakon dominantne pobjede nad Markom Bojkovićem na FNC-u 23 u Beogradu, a godinu je zaključio ekspresnim tehničkim nokautom u prvoj rundi protiv bivšeg UFC borca Alexa Oliveire na FNC-u 26.

Miljan Zdravković je, poput Kraske, osvojio i obranio naslov prvaka. Pojas bantam kategorije uzeo je gušenjem Bonda Kikadzea u drugoj rundi na FNC-u 23, dok je na FNC-u 26 zadržao neporaženi profesionalni omjer (10-0) pobjedom nad iskusnim Joshom Hillom sudačkom odlukom.

Ivan "Tirke“ Sičaja imao je dvije borbe protiv Pawela Polityla. Na FNC-u 21 slavio je tijesnom podijeljenom odlukom, dok je u revanšu na FNC-u 24 izveo jedan od najupečatljivijih nokauta u povijesti FNC-a. Savršeno tempiranim letećim koljenom ugasio je Poljaka i osvojio pojas perolake kategorije.

Francisco "Croata“ Barrio došao je do titule lake kategorije na FNC-u 22, gdje je u prvoj rundi gušenjem svladao Antuna Račića. Na FNC-u 24 trebao je braniti pojas protiv Lom-Ali Eskieva, no nakon protivnikova otkazivanja nastupio je u boksačkom meču hibridnih pravila protiv Vase Bakočevića i slavio jednoglasnom odlukom usred Beograda.

Svi nominirani borci odradili su po dvije borbe i ostavili snažan pečat u 2025. godini, a odluka o najboljem sada je u rukama fanova. Glasanje je otvoreno u komentarima na službenoj Instagram objavi FNC-a.

