Rukometni menadžer otvoreno o senzacionalnom transferu za hrvatski rukomet

Senjanin Maglajlija, rukometni menadžer i bivši rukometaš, dao je portalu Net.hr ekskluzivan uvid u svijet rukometnih menadžera za specijal Net.hr-a Karijera nakon karijere, u kojem se dotaknuo i mogućeg senzacionalnog transfera Dominika Kuzmanovića iz Gummersbacha u Magdeburg Mateja Mandića na kraju sezone.

'Kuzmanović ide u Magdeburg 99%'

"Iako mi ne vodimo Kuzmanovića, koliko sam ja upoznat iz menadžerskih krugova u Njemačkoj i po onom što sam pročitao u medijima, mislim da on ide u Magdebug na kraju sezone, 99 posto. Ako nije objavljeno, onda je dogovoreno. Želim naglasiti da ništa ne potvrđujem, samo govorim što sam čuo, što se priča. Dok nije službeno, nije gotovo. Ne pravimo ražanj dok je zec u šumi", otkriva Maglajlija i nudi analizu situacije u kojoj će se dva vrhunska hrvatska golmana boriti za minutažu. No, da bi to shvatili, morate shvatiti i jednu bitnu stvar...

Naime, ključna promjena koja se događa dolaskom u jaki klub poput Magdeburga jest promjena prioriteta. Dok je u razvojnoj fazi karijere igraču najvažnija minutaža kako bi se dokazao i osigurao bolji ugovor, u borbi za naslov prvaka Europe i Njemačke vrijede drugačija pravila...

'Individualna statistika u klubu poput Magdeburga nije bitna'

"Generalno, kad se radi o vrhunskom klubu koji ganja najveće moguće rezultate, onda individualna statistika uopće nije bitna. Svi su podređeni klupskom rezultatu", objašnjava Maglajlija.

To, prema njegovim riječima, zahtijeva potpuno drugačiji mentalni sklop. Igrač mora biti spreman dati svoj maksimum, bilo da na terenu provede pet ili pedeset pet minuta...

"Hoće li Kuzmanović danas braniti 55 minuta, a Mandić pet, ili će sutra biti obrnuto, to uopće nije važno. Obojica moraju puhati u klubu poput Magdeburga u isti rog i biti spremni za svaku ulogu koju trener od njih traži", ističe.

U takvom sustavu više nema mjesta za razmišljanje o osobnoj statistici kao alatu za prodaju. Igrač se već "prodao", stigao je u jedan od najboljih klubova na svijetu i sada je jedini cilj doprinijeti kolektivnom uspjehu. Ako se od njega traži da tri utakmice sjedi na klupi, njegov je posao da to profesionalno odradi, objašnjava nam Maglajlija.

Razlika između 'odskočne daske' i vrha svijeta

Maglajlija pravi jasnu razliku između klubova koji služe kao "odskočne daske" i onih koji predstavljaju sam vrh. Na putu prema gore, minutaža je ključna. Mladi igrač treba igrati kako bi razvio svoj talent i kako bi ga primijetili veći klubovi. Tada je važno pronaći sredinu gdje će biti prvi izbor i imati kontinuitet.

"Dok se nalaziš na tim odskočnim daskama, minutaža je bitna kako bi je kasnije naplatio. Međutim, kad dođeš u Magdeburg, Barcelonu, Kiel ili Veszprém, podređuješ se klubu", kaže Maglajlija.

Mogao je, navodi, Kuzmanović pronaći klub u kojem bi sigurno branio 60 minuta, ali to ne bi bio klub koji se bori za najprestižnije trofeje. Odluka da se pridruži momčadi s Mandićem u vrhu europskog rukometa pokazuje zrelost i razumijevanje onoga što je potrebno za uspjeh na najvišoj razini.

"Za Magdeburg je situacija idealna, jer na raspolaganju imaju dva vrhunska vratara, što im daje sigurnost u borbi na više frontova. Za hrvatsku reprezentaciju, činjenica da dva ključna vratara zajedno treniraju i brane u tako jakom sustavu može biti samo plus. A za same igrače, to je potvrda da pripadaju eliti, gdje se uspjeh mjeri isključivo osvojenim titulama, a ne brojem odigranih minuta."

