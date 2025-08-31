Srbija na nogama: Najbolji igrač i vođa momčadi otpao za ostatak Eurobasketa

Srpska košarkaška reprezentacija prvi je favorit za zlatnu medalju na Eurobasketu, ali jak udarac za njihove ambicije mogao bi biti ozljeda kapetana Bogdana Bogdanovića. On se ozlijedio u utakmici s Latvijom koju je Srbija dobila s 84:80 na krilima 39 poena Nikole Jokića.

Bogdanovićevu ozljedu ovako je komentirao izbornik Srbije Svetislav Pešić: "Najvažnije je da vidimo kakva će biti situacija s Bogdanom, ali s ovim stavom, obranom i koncentracijom, možemo držati sudbinu u našim rukama. Čekamo rezultate, treba proći 24 sata da se vidi kakva je ozljeda."

Težina njegove ozljede još nije poznata, ali srpski mediji pišu kako je Bogdanovićev nastup na Eurobasketu gotov zbog rupture mišića zadnje lože. Pozivaju se na informacije iz SAD-a i tvrde kako se 33-godišnji košarkaš LA Clippersa više neće vraćati na parket na ovom turniru već ga čeka nešto duža pauza.

