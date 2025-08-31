Izrael zamrznuo Francusku na -13

Izraelska košarkaška reprezentacija iznenađujuće je pobijedila Francusku s 82-69 u 3. kolu Europskog prvenstva, koja je u nedjelju odigrana u Katowicama i na taj način zakomplicirala situaciju na ljestvici skupine D.

Izraelci puni ambicija

Iako su večer prije tijesno poraženi u srazu s Poljacima (66-64), izraelski košarkaši nisu ušli u dvoboj s Francuzima bez ambicija. Dvostruki olimpijski doprvaci su na kraju prve četvrtine imali pet koševa prednosti, na poluvremenu je bilo 36-36, a u zadnjih deset minuta je Francuska ušla s poenom više (56-55).

Kad je bilo za očekivati da će Francuzi biti ti koji će prelomiti utakmicu, to su učinili Izraelci. Serijom 11-0 su od 55-59 došli do vodstva 66-59, a onda su od 68-63 serijom 10-0 otišli na nedostižnih 15 koševa prednosti (78-63) u 39. minuti.

Deni Avdija je bio najbolji igrač pobjedničke momčadi s 23 koša, osam skokova i pet ukradenih lopti. Yam Madar je ubacio 17 poena i imao četiri asistencije, Tomer Ginat je postigao 14 koševa, a Roman Sorkin je spojio 12 poena i osam skokova.

Francuzi su imali samo 36,6% uspješnosti šuta iz igre te samo 25% za tricu (8/32). Zaccharie Risacher je bio najbolji strijelac s 14 koševa, Elie Okobo je ubacio 13, a Jaylen Hoard 12 poena. Samo dan nakon što je protiv Slovenaca postigao 32 koša, razigravač Sylvain Francisco je Izraelcima ubacio samo dva koša.

Poljska ima 2-0, Francuska ima jedan poraz, Slovenija dva

Izrael je izbio na vrh ljestvice s učinkom 2-1, kakav ima i Francuska. Poljska je na 2-0, a Slovenija i Belgija imaju 1-2. Island je na začelju s 0-2.

Španjolska je u Limasolu slavila s 91-47 protiv domaće reprezentacije. Svi španjolski igrači su se upisali u strijelce, a predvodio ih je Willy Hernangomez s 19 koševa i osam skokova. Najbolji ciparski igrač bio je Darral Willis Jr. sa 16 poena i šest skokova.

Grčka je prva u skupini C s maksimalnih 3-0, a Španjolska ima 2-1. Gruzija je na 1-2, a Italija i BIH na 1-1. Ciprani su na dnu s tri poraza.

