Slovenija stigla do prve pobjede, Grci već gledaju na osminu finala

Košarkaši Slovenije ostvarili su prvu pobjedu na ovogodišnjem Eurobasketu svladavši u nedjeljnom dvoboju 3. kola skupine D u Katowicama reprezentaciju Belgije s 86-69, dok su u skupini C u Limasolu Grci svladali Gruzijce s 94-53 te dva kola prije kraja osigurali nastup u osmini finala.

Belgija pod vodstvom hrvatskog stručnjaka Darija Gjergje nije mogla ozbiljnije ugroziti momčad predvođenu Lukom Dončićem. Osim što su Belgijci ubacili prvi koš na utakmici, u ostatku dvoboja je reprezentacija Slovenije bila u vodstvu koje je bilo najveće pred kraj dvoboja, kad su izabranici Aleksandera Sekulića došli do +23.

Slovenija nakon prve četvrtine bila na +6 (16-10), na poluvremenu na +12 (43-31), a na kraju trećeg dijela na +16 (64-48).

Luka Dončić je radio sve za svoju momčad pa je završio dvoboj s 'triple-double' učinkom od 26 koševa, 11 asistencija i 10 skokova. Klemen Prepelič je ubacio 12 poena uz pet asistencija. Slovencima je bilo važno ostaviti Belgijce bez lakih napadačkih rješenja i to su uspjeli napraviti.

Belgijsku reprezentaciju je predvodio Andy Van Vliet s 15 koševa i pet skokova, a Emmanuel Lecomte je uz 13 poena imao po pet skokova i asistencija.

Slovenija je s učinkom 1-2 na trećem mjestu u skupini D, iza Francuske i Poljske koje imaju 2-0. I Belgija ima 1-2, a nalazi se na četvrtom mjestu. Na začelju su Izrael (1-1) i Island (0-2), a upravo su to suparnici Slovencima u posljednja dva nastupa.

Nakon što je propustio dvoboj s Cipranima, Giannis Antetokounmpo se vratio u akciju protiv Gruzije, a Grčka je to iskoristila i suparnike ostavila bez ikakvih izgleda za iznenađenje. Gruzijci su očigledno odlučili da im ova utakmica nije važna, jer je Goga Bitadze ostao na klupi, a Tornike Šengelia je igrao manje od četiri minute.

Grčki kapetan je ubacio 27 koševa uz osam skokova i četiri asistencije. Pratio ga je Konstantinos Mitoglou sa 17 poena, a 14 je ubacio naturalizirani Amerikanac Tyler Dorsey.

Najbolji gruzijski strijelac je u ovom dvoboju bio Aleksander Mamukelašvili s 14 koševa, a po 11 poena su ubacili Duda Sanadze i Giorgi Šermadini, koji dodao i sedam skokova.

Grčka je vodeća u skupini C s maksimalnih 3-0, Gruzija je na 1-2, a polovičan učinak u prva dva kola (1-1) imaju Španjolska, Bosna i Hercegovina i Italija. Ciprani su na začelju s 0-2.

