POSUO SE PEPELOM /

Nesportski potez Francisca uzburkao EuroBasket: Evo što je rekao Luka Dončić

Nesportski potez Francisca uzburkao EuroBasket: Evo što je rekao Luka Dončić
Foto: Profimedia

Na kraju su Martin Krampelj, Gregor Hrovat, Nadir Hifi i sam Francisco dobili tehničke pogreške.

1.9.2025.
8:45
Sportski.net
Profimedia
U posljednjim sekundama susreta Slovenije Francuske na Europskom prvenstvu u Katowicama izbila je napeta situacija oko poteza najboljeg francuskog strijelca Sylvaina Francisca. Nakon rukovanja s Lukom Dončićem, Francisco je nesportski iskoristio priliku i postigao svoje 31. i 32. poene na utakmici, što je izazvalo reakcije igrača i sudaca. Na kraju su Martin Krampelj, Gregor Hrovat, Nadir Hifi i sam Francisco dobili tehničke pogreške.

"Bio je to nesportski potez Sylvaina Francisca. Sudci su odradili svoj posao, tako da nemamo pravo žaliti se", rekao je Edo Murić za 24ur.

"Dali smo si ruke. Znam da je bodovna razlika važna, ali nisam očekivao da će tako reagirati", dodao je Dončić.

Sve vezano za EuroBasket pratite na Net.hr

Sylvain Francisco priznao je svoju podrešku:

"Ispričao sam se. Htio sam se rukovati, a zatim probiti pod koš kako bih povećao prednost. Žao mi je što se to pretvorilo u nesportski potez. Preuzimam punu odgovornost."

Luka DončićSlovenijaFrancuskaEurobasket 2025Eurobasket 2025.
Nesportski potez Francisca uzburkao EuroBasket: Evo što je rekao Luka Dončić