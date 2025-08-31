Đalović je već bivši: Novi gazda dovodi i novog trenera, a već se zna i tko je on

Radomir Đalović večeras bi u Jadranskom derbiju s Hajdukom na Poljudu trebao voditi svoju posljednju utakmicu na klupi Rijeke, pišu Sportske novosti. Iako na klupi Rijeke ima samo jedan poraz u Jadranskom derbiju, a po dvije pobjede i remija, i iako je donio dvostruku krunu na Rujevicu prošle sezone, novom gazdi kluba to očito nije dovoljno.

Bill Foley navodno želi trenera koji će igru Rijeke učiniti smislenijom, slično kao što je Gonzalo Garcia napravio za Hajduk, za razliku od Đalovićevog pristupa koji se svodi na visoki intenzitet i borbenost. Isti medij navodi i kako je riječ o neimenovanom španjolskom stručnjaku koji navodno dobro poznaje ovo područje.

Foto: Nel Pavletic/pixsell

On bi klupu aktualnog hrvatskog pravaka trebao preuzeti nakon reprezentativne stanke. Đalović danas na Poljudu ima priliku oprostiti se od Rijeke pobjedom protiv najljučeg rivala, ali ni to mu vjerojatno ne bi spasilo posao.

