VRLO BLIZU RUJEVICE /

Insajder javlja: Hrvatski prvak besplatno dovodi veznjaka iz Serie A

Foto: Profimedia

Rijeka je u pregovorima s talijanskim veznjakom Samueleom Vignatom.

31.8.2025.
9:17
Sportski.net
Profimedia
Hrvatski prvak Rijeka u pregovorima je s talijanskim veznjakom Samueleom Vignatom objavio je talijanski stručnjak za transfere Gianluca Di Marzio. 21-godišnjak je protekle četiri godine proveo u talijanskoj Monzi s kojom je prošle sezone ispao iz Serie A, nakon čega nije produljio ugovor s tim klubom.

Tako bi u Rijeku stigao besplatno, kao slobodni igrač. On je prošle sezone upisao 17 nastupa u Serie A, a većinom je ulazio s klupe za pričuve. Za Monzu je sveukupno odigrao 49 utakmica u četiri godine te postigao dva pogotka i upisao dvije asistencije. Redovito je bio član mladih talijanskih reprezentacija od U-15 fo U-19. 

 

 

Transfermarkt ga procjenjuje na 2.2 milijuna eura. Karijeru je započeo u Chievu.

Hnk RijekaSamuele VignatoTransfer
