Insajder javlja: Hrvatski prvak besplatno dovodi veznjaka iz Serie A

Hrvatski prvak Rijeka u pregovorima je s talijanskim veznjakom Samueleom Vignatom objavio je talijanski stručnjak za transfere Gianluca Di Marzio. 21-godišnjak je protekle četiri godine proveo u talijanskoj Monzi s kojom je prošle sezone ispao iz Serie A, nakon čega nije produljio ugovor s tim klubom.

Tako bi u Rijeku stigao besplatno, kao slobodni igrač. On je prošle sezone upisao 17 nastupa u Serie A, a većinom je ulazio s klupe za pričuve. Za Monzu je sveukupno odigrao 49 utakmica u četiri godine te postigao dva pogotka i upisao dvije asistencije. Redovito je bio član mladih talijanskih reprezentacija od U-15 fo U-19.

Samuele Vignato vicinissimo all'HNK Rjieka

https://t.co/tWM20x1BM3 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 30, 2025

Transfermarkt ga procjenjuje na 2.2 milijuna eura. Karijeru je započeo u Chievu.

