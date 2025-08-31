Kladionice rekle svoje: Hajduk dugo nije bio ovako veliki favorit u Jadranskom derbiju
Hajduk je večeras ogroman favorit na svom terenu.
Danas od 21 sat se na Poljudu igra prvi Jadranski derbi ove sezone. Hajduk ima mogućnost preskočiti Dinamo na prvom mjestu prvenstvene ljestvice zadrži li stopostotan učinak u prvenstvu. Podsjetimo, u prve četiri utakmice Bijeli su ostvarili četiri pobjede uz razliku pogodaka 9:1.
Stoga je domaća momčad veliki favorit u večerašnjoj utakmici, ako je za vjerovati kladionicama. Tako tečaj na pobjedu Hajduka 1.80, na neodlučen rezultat 3.50, a na pobjedu Rijeke 4.20. Posljednji put kad je Hajduk imao ovako povoljan tečaj u Jadranskom derbiju na Poljudu, poraženi su s 2:1.
Jadrnaski derbi Hajduka i Rijeke pratite u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr.
Bilo je to 28. siječnja 2024. kada je na klupi Hajduka sjedio Mislav Karoglan, a na klupi Riječana Željko Sopić. Strijelac za Hajduk bio je Rokas Pukštas, a za Rijeku su zabili Lindon Selahi i Jorge Obregon.
