JADRANSKI DERBI /

Kladionice rekle svoje: Hajduk dugo nije bio ovako veliki favorit u Jadranskom derbiju

Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Hajduk je večeras ogroman favorit na svom terenu.

31.8.2025.
10:22
Sportski.net
Ivana Ivanovic/pixsell
Danas od 21 sat se na Poljudu igra prvi Jadranski derbi ove sezone. Hajduk ima mogućnost preskočiti Dinamo na prvom mjestu prvenstvene ljestvice zadrži li stopostotan učinak u prvenstvu. Podsjetimo, u prve četiri utakmice Bijeli su ostvarili četiri pobjede uz razliku pogodaka 9:1.

Stoga je domaća momčad veliki favorit u večerašnjoj utakmici, ako je za vjerovati kladionicama. Tako tečaj na pobjedu Hajduka 1.80, na neodlučen rezultat 3.50, a na pobjedu Rijeke 4.20. Posljednji put kad je Hajduk imao ovako povoljan tečaj u Jadranskom derbiju na Poljudu, poraženi su s 2:1.

Jadrnaski derbi Hajduka i Rijeke pratite u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr.

Bilo je to 28. siječnja 2024. kada je na klupi Hajduka sjedio Mislav Karoglan, a na klupi Riječana Željko Sopić. Strijelac za Hajduk bio je Rokas Pukštas, a za Rijeku su zabili Lindon Selahi i Jorge Obregon.

Hnk RijekaHajdukJadranski DerbiKladionice
