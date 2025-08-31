Pojavila se zanimljiva fotografija koja pokazuje da je Dinamu neopravdano poništen gol

Dinamo je u jučerašnjoj utakmici s Varaždinom po prvi puta ove sezone prosuo bodove. Susret je završio remijem 2:2, a Dinamo je poveo golom Matea Lisice u 23. minuti. Za Varaždin je izjednačio Aleksa Latković, a Dinamo je mogao do novog vodstva, ali je poništen pogodak Scotta McKenne.

Pomoćni sudac dosudio je zaleđe, a situacija se kasnije provjeravala preko VAR tehnologije, no ona djelomično nije radila zbog jake kiše. Nije poznato je li radila u periodu dok se pregledavao McKennin pogodak. Sada se na Facebooku pojavila zanimljiva fotografija koja dokazuje da je pogodak škotskog reprezentativca trebao biti priznat.

Tako ukazuje VARCheck, stranica koja se bavi video i 3D analizama spornih situacija.

Do kraja utakmice Varaždin je u potpunosti okrenuo rezultat golom Antonia Boršića u 80. minuti, a za Dinamo je izjednačio Sandro Kulenović u drugoj minuti sudačke nadoknade iz kaznenog udarca.

