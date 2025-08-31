Zvijezda Brentforda otvoreno kritizirala klub jer ga ne želi prodati: 'Dosad sam šutio...'

Kongoanski napadač Yoane Wissa (28) u nedjelju je pozvao upravu Brentforda da ispoštuje obećanje i omogući mu transfer u drugi klub.

"Po završetku prošle sezone razgovarao sam s trenerom i članovima klupske uprave, koji su mi obećali da neće blokirati moj odlazak u drugi klub ako dođe adekvatna ponuda. Dosad sam šutio iako obećanje nije ispunjeno. No, u ponoć ističe prijelazni rok i morao sam javno progovoriti o svome slučaju", objavio je na društvenim mrežama Wissa.

U Brentford je stigao prije četiri godine iz francuskog Lorienta za deset milijuna eura. Prošle sezone upisao je 20 golova i pet asistencija, a ugovor mu ističe u lipnju sljedeće godine. Ovog ljeta su najveći interes za njega pokazivali Newcastle i Arsenal.

Foto: Profimedia

Brentford je uoči nove sezone Premier lige ostao bez dva ključna igrača, golgeter Bryan Mbeumo otišao je u Manchester United, a kapetan Christian Norgaard u Arsenal, dok je trener Thomas Frank preuzeo Tottenham.

