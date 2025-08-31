HIT PRVENSTVA /

Legendarni napadač potpisao za talijanskog prvoligaša

Legendarni napadač potpisao za talijanskog prvoligaša
Foto: Profimedia

Jedan od najomiljenijih napadača na svijetu dogovorio je jednogodišnju suradnju s Cremoneseom.

31.8.2025.
13:33
Sportski.net
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jamie Vardy novi je igrač novopečenog talijanskog prvoligaša Cremonesea, objavio je najpoznatiji transfer insajder na svijetu Fabrizio Romano. 38-godišnji napadač potpisao je jednogodišnji ugovor s opcijom produljenja za još jednu. Cremonese je u prva kola upisao dvije pobjede, nad Milanom i Sassoulom, i zasad je hit talijanskog prvenstva.

Vardy je najpoznatiji po vremenu provedenom u Leicester Cityju čiji je dres nosio 13 godina, a napustio ga je ovog ljeta po isteku ugovora i po prvi će puta igrati van Engleske. Za Lisice je upisao 500 nastupa te postigao okruglih 200 golova i imao 71 asistenciju.

Sve novosti o transferima igrača pratite samo na portalu Net.hr.

 

 

Vardy je bio najbolji strijelac Leicestera 2015./16. kada su senzacionalno osvojili Premier ligu pod vodstvom Claudia Ranierija. Bivši je engleski reprezentativac te je za  Gordi Albion zabio sedam pogodaka u 26 nastupa.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo i Rijeka saznali protivnike u eurokupovima: Moglo bi biti svega

Jamie VardyCremoneseTransfer
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
HIT PRVENSTVA /
Legendarni napadač potpisao za talijanskog prvoligaša