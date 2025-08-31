Legendarni napadač potpisao za talijanskog prvoligaša

Jamie Vardy novi je igrač novopečenog talijanskog prvoligaša Cremonesea, objavio je najpoznatiji transfer insajder na svijetu Fabrizio Romano. 38-godišnji napadač potpisao je jednogodišnji ugovor s opcijom produljenja za još jednu. Cremonese je u prva kola upisao dvije pobjede, nad Milanom i Sassoulom, i zasad je hit talijanskog prvenstva.

Vardy je najpoznatiji po vremenu provedenom u Leicester Cityju čiji je dres nosio 13 godina, a napustio ga je ovog ljeta po isteku ugovora i po prvi će puta igrati van Engleske. Za Lisice je upisao 500 nastupa te postigao okruglih 200 golova i imao 71 asistenciju.

🚨🇮🇹 Jamie Vardy to Cremonese, here we go! Deal in place with Italial club until June 2026 plus option for +1 season if staying in Serie A.



Agreement done right now and Vardy scheduled to travel tonight to Milano in order to start new chapter.#LCFC legend will play in Italy. pic.twitter.com/osAwzDod5H — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025

Vardy je bio najbolji strijelac Leicestera 2015./16. kada su senzacionalno osvojili Premier ligu pod vodstvom Claudia Ranierija. Bivši je engleski reprezentativac te je za Gordi Albion zabio sedam pogodaka u 26 nastupa.

