Novo ime u Vatrenima: Upao u zadnji čas, iako nije bio ni na pretpozivu

Hrvatska nogometna reprezentacija dobila je novo lice uoči rujanskih kvalifikacijskih utakmica za Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Zlatko Dalić naknadno je pozvao Ivana Smolčića, braniča talijanskog Coma i bivšeg kapetana Rijeke, koji bi uskoro mogao debitirati za seniorsku vrstu.

Posebno zanimljivo – Smolčića nije bilo ni na pretpozivu, no izbornik se odlučio na ovaj potez nakon što su otpali Mateo Kovačić (oporavak od operacije) i Joško Gvardiol, koji ima problema s ligamentima koljena. Zbog toga je ranije aktiviran i pretpoziv Borni Sosi.

Za mladu reprezentaciju Smolčić je nastupio tek dva puta, a sada dobiva priliku priključiti se A selekciji i konkurirati za dvoboje protiv Farskih otoka (5. rujna) i Crne Gore (8. rujna na Maksimiru).

Izbornik Dalić naglasio je da prostora za opuštanje nema:

"Ne smijemo se uljuljkati samo zato što smo dobro startali. Jedan slab dan može ugroziti naše ambicije, zato očekujem jednaku motivaciju i odlučnost kao i do sada."

Vatreni se okupljaju u Zagrebu, odakle 4. rujna putuju na Farske otoke. Nakon povratka slijedi dvoboj s Crnom Gorom, a do kraja godine reprezentaciju čekaju još četiri utakmice – u listopadu protiv Češke i Gibraltara te u studenom novi ogledi s Farskim otocima i Crnom Gorom.

Trenutačno vodeća u skupini je Češka s devet bodova iz četiri utakmice, dok Hrvatska i Crna Gora imaju po šest, ali i utakmicu manje. Farski otoci imaju tri boda, a Gibraltar je i dalje bez učinka.

