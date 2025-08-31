Radomir Đalović otvorio dušu nakon utakmice: 'Piše se kao da sam ubio čovjeka…'

Trener Rijeke Radomir Đalović bio je vidno podijeljenih emocija nakon dramatičnog 2:2 protiv Hajduka na Poljudu. Njegova momčad odigrala je hrabro, imala kontrolu u drugom dijelu, ali bod u posljednjim sekundama ostavio je gorak okus

'Nedostajalo je Energije'

'Mislim da je bila teška utakmica. Hajduk je ovdje imao četiri pobjede i jasno je koliko je zahtjevno igrati na Poljudu. Osim ubačaja koji su nas kaznili, vjerujem da smo odigrali vrlo dobro. Žao mi je zbog momaka, dali su sve od sebe, ostavili su srce na terenu. Drugo poluvrijeme smo izdominirali, kao i protiv Dinama nedavno, ali opet ostanemo na jednom bodu. Šteta, nedostajalo je malo energije u završnici,' rekao je Đalović.

Unatoč remiju, strateg Rijeke nije skrivao zadovoljstvo prikazanim pristupom:

'Odigrali smo pravu mušku utakmicu. Teško je primiti gol ovako kasno, ali raspored nije bio lagan. Igrali smo praktički svaka tri dana, nismo se ni stigli normalno pripremiti. Sada slijedi pauza i iskoristit ćemo je da se bolje organiziramo. Dinamo i Hajduk neće sve pobjeđivati, sezona je duga.'

Dotaknuo se i situacije u klubu

Na pitanje o neizvjesnosti vezanoj uz situaciju u klubu i vlasničkoj strukturi, Đalović je odgovorio mirno:

'Piše se kao da sam ubio čovjeka… Trener je taj koji odgovara za rezultat. U proteklih godinu dana, osim PAOK-a i Ljubljane, nismo gubili s više od jednog gola razlike. O Damiru Miškoviću imam samo ogromno poštovanje, a na meni je da se fokusiram na momčad. Momci su pokazali da imaju kvalitetu, važno je da budemo spremni za Europu.'

Podsjetio je Samir Toplak i na podršku kolega

'Moram stati u obranu struke i pohvalit trenera. Svi znaju koga je pobjeđivao: Jakirovića, Sopića, Gattusa, Cannavara. Ova momčad je već dokazala da može puno.'

