Mislili ste da je Đalović nezasluženo 'dobio nogu'? Ten Hag nije se stigao ni raspakirati

Bayer Leverkusen je otpustio nizozemskog trenera Erika ten Haga nakon samo dvije prvenstvene utakmice na čelu kluba, priopćio je u ponedjeljak klub iz Bundeslige koji je tijekom vikenda odigrao neriješeno s Werderom iz Bremena.

Leverkusen je izgubio prvu ligašku utakmicu kod kuće od Hoffenheima 1-2, što je odmah stavilo Ten Haga pod pritisak, a subotnji remi 3-3 protiv Bremena s 10 igrača okončao je njegov kratak boravak na klupi tog kluba.

Ten Hag, koji je bio bez posla od listopada prošle godine kada je dobio otkaz u Manchester Unitedu, zamijenio je u svibnju Xabija Alonsa koji je otišao u Real Madrid.

Leverkusen je prošle sezone završio na drugom mjestu u ligi, nakon što ih je Alonso doveo do dvostruke krune u sezoni 2023./24., kada su osvojili svoj prvi naslov Bundeslige bez izgubljene utakmice.

