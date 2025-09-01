ni tjedan dana /

Mislili ste da je Đalović nezasluženo 'dobio nogu'? Ten Hag nije se stigao ni raspakirati

1.9.2025.
13:12
Bayer Leverkusen je otpustio nizozemskog trenera Erika ten Haga nakon samo dvije prvenstvene utakmice na čelu kluba, priopćio je u ponedjeljak klub iz Bundeslige koji je tijekom vikenda odigrao neriješeno s Werderom iz Bremena.

Leverkusen je izgubio prvu ligašku utakmicu kod kuće od Hoffenheima 1-2, što je odmah stavilo Ten Haga pod pritisak, a subotnji remi 3-3 protiv Bremena s 10 igrača okončao je njegov kratak boravak na klupi tog kluba.

Ten Hag, koji je bio bez posla od listopada prošle godine kada je dobio otkaz u Manchester Unitedu, zamijenio je u svibnju Xabija Alonsa koji je otišao u Real Madrid.

Leverkusen je prošle sezone završio na drugom mjestu u ligi, nakon što ih je Alonso doveo do dvostruke krune u sezoni 2023./24., kada su osvojili svoj prvi naslov Bundeslige bez izgubljene utakmice.

