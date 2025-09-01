Ludilo na Otoku: Liverpool srušio rekord! Evo koliko plaća Isaka

Aleksander Isak, napadač Newcastlea i švedski reprezentativac, prelazi u Liverpool za 150 milijuna eura, čime postaje najskuplji igrač u povijesti Premier lige, objavio je Fabrizio Romano uz svoj poznati "Here we go!".

Transfer je dogovoren za 130 milijuna funti, a Isak će danas obaviti liječnički pregled i potpisati dugogodišnji ugovor. Od početka je želio samo u Liverpool.

Sve o transferima pratite na portalu Net.hr.

Ovo je drugo rušenje engleskog rekorda ovog ljeta za Liverpool, nakon što je iz Bayera doveo Floriana Wirtza za 125 milijuna eura.

Top 5 najskupljih ulaznih transfera u Engleskoj:

Alexander Isak – Newcastle → Liverpool – 150 mil. €

Florian Wirtz – Bayer Leverkusen → Liverpool – 125 mil. €

Enzo Fernández – Benfica → Chelsea – 121 mil. €

Jack Grealish – Aston Villa → Man. City – 117,5 mil. €

Declan Rice – West Ham → Arsenal – 116,6 mil. €

Isak je ponikao u AIK-u, zatim igrao za Borussiju Dortmund, Real Sociedad i od 2022. za Newcastle, gdje je zabio 62 gola u 109 utakmica. Za Švedsku ima 52 nastupa i 16 golova.

