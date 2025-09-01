Turci tvrde /

Senzacija iz Premier lige! Kultni engleski velikan je poslao ponudu za Livakovića

Dominik Livaković, vratar hrvatske reprezentacije, mogao bi uskoro napustiti Fenerbahče

1.9.2025.
7:36
Turski novinar Sercan Hamzaoglu tvrdi kako je West Ham poslao ponudu, a transfer u Premier ligu sada izgleda vrlo blizu. Osim Engleza, za Livakovića se navodno interesira još nekoliko klubova.

Situacija za 29-godišnjaka postala je složena nakon odlaska Mourinha i najava da u Fener stiže Ederson iz Manchester Cityja, što bi značilo da Livaković definitivno gubi status prvog golmana.

Logično je da traži novu sredinu, a povratak u vrh kroz Premier ligu čini se najrealnijom opcijom.

 

 

Livaković je u zadnje dvije utakmice Fenerbahčea odigrao isto toliko utakmica i dokaza da se turski velikan opasno zeznuo s njegovim otpisivanje, a što će nam ponuditi kraj prijelaznog roka, tek nam ostaje za vidjeti...

