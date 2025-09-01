Senzacija iz Premier lige! Kultni engleski velikan je poslao ponudu za Livakovića
Dominik Livaković, vratar hrvatske reprezentacije, mogao bi uskoro napustiti Fenerbahče
Turski novinar Sercan Hamzaoglu tvrdi kako je West Ham poslao ponudu, a transfer u Premier ligu sada izgleda vrlo blizu. Osim Engleza, za Livakovića se navodno interesira još nekoliko klubova.
Situacija za 29-godišnjaka postala je složena nakon odlaska Mourinha i najava da u Fener stiže Ederson iz Manchester Cityja, što bi značilo da Livaković definitivno gubi status prvog golmana.
Logično je da traži novu sredinu, a povratak u vrh kroz Premier ligu čini se najrealnijom opcijom.
ÖZEL HABER| West Ham United, Livakovic için resmi teklifini iletti. Ayrılık ihtimali ciddi şekilde masada. Üstelik kaleciye Avrupa’dan birçok kulüpten yoğun ilgi var! Sıcak saatler yaşanıyor. 👀 pic.twitter.com/HHsE7wbliS— Sercan Hamzaoğlu (@sercanhamzaolu) August 31, 2025
Livaković je u zadnje dvije utakmice Fenerbahčea odigrao isto toliko utakmica i dokaza da se turski velikan opasno zeznuo s njegovim otpisivanje, a što će nam ponuditi kraj prijelaznog roka, tek nam ostaje za vidjeti...
