Senzacija iz Premier lige! Kultni engleski velikan je poslao ponudu za Livakovića

Turski novinar Sercan Hamzaoglu tvrdi kako je West Ham poslao ponudu, a transfer u Premier ligu sada izgleda vrlo blizu. Osim Engleza, za Livakovića se navodno interesira još nekoliko klubova.

Situacija za 29-godišnjaka postala je složena nakon odlaska Mourinha i najava da u Fener stiže Ederson iz Manchester Cityja, što bi značilo da Livaković definitivno gubi status prvog golmana.

Logično je da traži novu sredinu, a povratak u vrh kroz Premier ligu čini se najrealnijom opcijom.

ÖZEL HABER| West Ham United, Livakovic için resmi teklifini iletti. Ayrılık ihtimali ciddi şekilde masada. Üstelik kaleciye Avrupa’dan birçok kulüpten yoğun ilgi var! Sıcak saatler yaşanıyor. 👀 pic.twitter.com/HHsE7wbliS — Sercan Hamzaoğlu (@sercanhamzaolu) August 31, 2025

Livaković je u zadnje dvije utakmice Fenerbahčea odigrao isto toliko utakmica i dokaza da se turski velikan opasno zeznuo s njegovim otpisivanje, a što će nam ponuditi kraj prijelaznog roka, tek nam ostaje za vidjeti...

