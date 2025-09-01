Vikend pun drame: Dinamo i Hajduk pali, Modrić briljira, Srbija ostala bez kapetana!
Protekli vikend donio je pregršt sportskih uzbuđenja. U domaćem prvenstvu situacija se zakuhala nakon što su i Dinamo i Hajduk upisali prve kikseve. Luka Modrić je stigao do svoje prve asistencije ove sezone, dok Eurobasket ulazi u sve napetiju fazu – a glavni favorit, Srbija, ostao je bez kapetana. Uz to, Rijeka i Dinamo doznali su raspored svojih utakmica u europskim natjecanjima.
Dinamo nije uspio nastaviti stopostotni niz
U 5. kolu HNL-a Varaždin i Dinamo odigrali su 2:2. Dinamo je poveo golom Matea Lisice (23), a izjednačio je Aleksa Latković (52). Antonio Boršić doveo je domaće u vodstvo (80), da bi Sandro Kulenović iz penala u 90+2. minuti donio Dinamu bod.
Dinamo je prvi pogodak postigao nakon velike pogreške Varaždina, dok je Varaždin u nastavku iskoristio teže uvjete i poravnao. Boršić je donio iznenadnu prednost domaćima, no Kulenović je iz penala spasio Dinamo.
Vodeći Dinamo sada ima 13 bodova, isto kao i drugi Hajduk, dok je Varaždin četvrti sa šest bodova.
Hajduk se izvukao u zadnjoj minuti
U velikom jadranskom derbiju, Hajduk i Rijeka odigrali su 2:2 pred 29.000 gledatelja na Poljudu. Rijeka je povela golom Luke Menala (21), Hajduk je izjednačio preko Rokasa Pukštaša (42). Bruno Bogojević je doveo Rijeku u vodstvo (55), a Pukštaš je glavom pogodio u petoj minuti nadoknade za konačnih 2:2.
Hajduk je tijekom utakmice još tri puta pogodio okvir gola, dok je Rijeka vodila nakon prve prave prilike. Konačni pogodak u posljednjim trenucima donio je dramatičan završetak susreta.
Luka Modrić opet maestralan
Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić odigrao je čitav susret za Milan u 2-0 godtujućoj pobjedi protiv Leccea u susretu 2. kola talijanskog prvenstva te je bio asistent za prvi gol "crno-crvenih".
Modrić je u 66. minuti ubacio u kazneni prostor iz slobodnog udarca s lijeve strane, a Loftus-Cheek je bio najviši u skoku na pet metara i proslijedio loptu u mrežu. Pobjedu je potvrdio Pulišić u 86. minuti nakon velike pogreške domaćeg stopera Gaspara.
Milan sada ima tri boda, dok je Lecce na jednom bodu. Ovo je odlična uvertira pred okupljanje reprezentacije uoči susreta s Farskim otocima i Crnom Gorom.
Eurobasket: Srbija ostala bez ključnog igrača!
Košarkaška reprezentacija Srbije ostala je bez kapetana, Bogdan Bogdanović zbog ozljede stražnje lože neće igrati na Europskom prvenstvu.
“Ruptura mišića ozbiljnija je nego se mislilo. U dogovoru s LA Clippersima, Bogdanović odlazi u SAD na intenzivnu terapiju kako bi se oporavio,” priopćio je Košarkaški savez Srbije.
Ozljeda se dogodila u petak protiv Portugala (80-69). Srbija nakon tri kola ima maksimalan učinak, zajedno s Turskom, dok se plasman u osminu finala izborit će po četiri najbolje momčadi iz svake skupine na Eurobasketu.
Spremite ove datume u kalendar: Evo kada Dinamo i Rijeka napadaju europska natjecanja
Hrvatski predstavnici u europskim natjecanjima, Dinamo i Rijeka, saznali su raspored ligaške faze.
Dinamo otvara 24. rujna doma protiv Fenerbahčea, a slijede gostovanja kod Maccabija (2.10.) i Malmöa (23.10.). Domaći susreti su protiv Celte Vigo (6.11.) i Real Betisa (11.12.), a gostovanja kod Lillea (27.11.) i Midtjyllanda (29.1.) te doma protiv FCSB-a (22.1.).
Rijeka starta 2. listopada kod armenskog Noe, doma protiv Sparta Praga (23.10.), dok će Rujevica ugostiti Lincoln Red Imps (6.11.), AEK Larnaku (27.11.), Celje (11.12.) i Šahtar Donjeck (18.12.).
Europska liga - raspored utakmica GNK Dinamo
1. kolo (24.9.2025., 21:00): Dinamo - Fenerbahče SK
2. kolo (2.10.2025., 21:00): Maccabi Tel Aviv - Dinamo
3. kolo (23.10.2025., 21:00): Malmo - Dinamo
4. kolo (6.11.2025, 18:45): Dinamo - Celta Vigo
5. kolo (27.11.2025., 18:45): Lille - Dinamo
6. kolo (11.12.2025., 18:45): Dinamo - Real Betis
7. kolo (22.1.2026., 21:00): Dinamo - FCSB
8. kolo (29.1.2026., 21:00): Midtjylland - Dinamo
Konferencijska liga - raspored utakmica HNK Rijeka
1. kolo (2.10.2025., 18:45): Noah - Rijeka
2. kolo (23.10.2025., 18:45): Rijeka - Sparta Prag
3. kolo (6.11.2025. 21:00): Lincoln Red Imps - Rijeka
4. kolo (27.11.2025., 21:00): Rijeka - AEK Larnaka
5. kolo (11.12.2025., 21:00): Rijeka - Celje
6. kolo (18.12.2025. 21:00): Šahtar Donjeck - Rijeka
Izravni plasman u osminu finala ostvaruje osam najboljih klubova, dok drugi putnici igraju razigravanje.
