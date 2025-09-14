Navijači Dinama izdvojili glavnog krivca za poraz od Gorice i sasuli paljbu: 'Ovo je Bogu za plakati!'

Dinamo je na Maksimiru u šestom kolu HNL-a poražen od Gorice 2-1.

Gosti su na Maksimiru imali 2-0 golovima Poze u 21. i Trontelja u 47. minuti, a onda je Kulenović u 57. minuti, samo 15 sekundi nakon ulaska, smanjio zaostatak. Momčad Marija Kovačevića krenula je po izjednačenje, a onda za samo par minuta ostala s igračem manje nakon što je po intervenciji VAR-a Stojković dobio crveni.

Reakcije navijača Dinama na društvenim mrežama su oštre, a najviše je na udaru trener Mario Kovačević.

"Jeste vi bili na berbi jučer... trka zalaganje, kao da ste došli namazani u 8 ujutro zajedno s trenerom", "Bit će ovo teška borba do kraja s bankrotiranim Hajdukom koji je s 0 eura obavio bolji posao nego Boban s 20 milijuna", "Ovo je nedopustivo, ovakav pristup i ovakva igra, u 98 minuta ni jedna šansa za gol, ni jedan iole opasan udarsc na gol, a u obrani propuh", "Što smo ustvrdili današnjom utakmicom, a to je da imamo daleko najlošijeg golmana u ligi", "Ovo je 20-ak milja bačenih u vjetar... I već viđena realnost - da smo prosječna ekipa s još jednim trenerom koji nije dorastao klubu dinamovih ambicija i statusa", "Ovaj konobar kojeg zovemo trenerom se boji protiv Gorice igrat s dva napadača", "Bravo majstori i uprava. Gorica nas pobjedi u Maksimiru. Svaka čast Gorici ali ovo je sramota nad sramotama", "Hvala gospodinu Kovačeviću na svemu, ali u Varaždinu ima trener čija ekipa ima glavu i rep", "Znao sam da Kovačević nije kapacitet za Dinamo, ima autoriteta koliko i gradonačelnik Detroita", "Nažalost Kovačević neće dobiti otkaz jer je Bobanov izbor. Trener u rangu Čačića", "Sramota, dva čovjeka na kojima je Boban INZISTIRAO - trener Kovačević i Beljo najgori na terenu", "Svaka čast Kovačeviću, odaje dojam dobrog i poštenog čovjeka ali jednostavno nije trener za Dinamo", "Kovačevića zvati na razgovor i pitati ga treneru na što je ovo ličilo, što ste vi radili dva tjedna stanke?", "Nije Kovačević trener za Dinamo! Nema autoritet ni znanje za vodit i motivirat momčad", "Kova drag si mi i želim ti sve najbolje u životu, al' ovo kaj ti dečki igraju je Bogu za plakati", "Svašta sam vidio, ali goreg dinamovog golmana nisam", "Sram vas bilo sve skupa s trenerom", samo su neki od brojnih komentara navijača.

