Nogometni svijet klanja se Modriću: 'Sveti Luka je spektakl od igrača. Veliki šampion'

Nogometaši Milana upisali su u 3. kolu talijanske Serie A drugu pobjedu, na domaćem terenu su s minimalnih 1-0 pobijedili Bolognu. Junak pobjede bio je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić koji je u nedjelju navečer postigao jedini pogodak nakon sat vremena igre. Bio je to njegov premijerni u dresu Milana gdje je došao ovog ljeta iz madridskog Reala. Da stvar bude bolja, a pogodak jači, Luka Modrić (40 godina i 5 dana) najstariji je vezni igrač koji je postigao gol u povijesti Serie A, oborivši rekord koji je postavio Nils Liedholm, također s Rossonerima (38 godina i 169 dana - 26. ožujka 1961. protiv Intera).

40 - Luka Modric (40 years and 5 days) is the oldest midfielder to score a goal in the history of #SerieA, beating the record set by Nils Liedholm, also with the Rossoneri (38 years and 169 days on March 26, 1961 against Inter). Mature. pic.twitter.com/C76631WUuV — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 14, 2025

Talijanski, ali i ostali strani mediji oduševljeni su Lukom. Ugledna La Gazzetta dello Sport Modrića naziva San Luka, što bi u prijevodu značilo Sveti Luka.

"Pobrinuo se Sveti Luka za pobjedu. Modrić je već vođa momčadi i San Sira. Dobar utjecaj svih novih igrača. Ovaj put, Sveti Luka je prizemljila Bolognu i uzdigao Milan koji je, nakon početnog kiksa protiv Cremonesea, nastavio svoj pohod i osvetio se (barem malo) momčadi koja im je otela Coppa Italiju i priliku da barem djelomično zacijele prošlosezonski poraz. Modrić, 40-godišnjak koji to ne želi čuti (u smislu da je umoran od pitanja o godinama, ali ako ovako nastavi, nastavit ćemo se čuditi i to naglašavati), već je apsolutni vođa Milana, momčadi i San Sira, dirigent, majstor vraćanja lopte, dodavanja i završetaka, poput prekrasne kojom je odlučio utakmicu. Rabiot je ostavio izvrstan utjecaj: čovjek svugdje, prvi koji presingira, s puno želje, sposoban izmjenjivati ​​se s Loftus-Cheekom kao drugi napadač i tako varirati igru, dezorijentirati protivnike. Nije mu bio loš debi", stoji u pisanju Arianne Ravelli, autorice La Gazzette dello Sport. Njezin kolega Marco Pasotto u drugom tekstu u istom mediju navodi:

"Luka je zasjao i sebi za 40. poklonio najljepši poklon. I navodi kako se sad nada kako ga nitko neće podsjećati na to koliko ima godina. Hrvat je šesti igrač koji je do 40. godine postigao gol u Serie A. A sada Luka razmišlja o svemu osim o svojim godinama. Kad je prošlog četvrtka u Milanellu rezao rođendansku tortu, očito je imao pogled usmjeren na veliku metu: 'Želim samo jedan dar - osvajati trofeje s vama", rekao je suigračima, koji su mu pljeskali i uživali u pogledu. Tada je, možda, Luka Modrić u sebi čak pomislio da gol u tjednu njegovog 40. rođendana ne bi bio loš. I neka bude tako".

Allegri je na početku sezone o Luki rekao:

"On je spektakl jer, čak i na treningu, više dodiruje loptu vanjskom nego unutarnjom stranom."

"Gol, ne, došao je preciznim dodavanjem, ali Luka je gotovo sve ostalo postigao vanjskom stranom desne noge. Udara prirodnošću koju drugi nemaju, jer da bi dodirnuo loptu vanjskom stranom, normalan igrač prvo razmišlja, zatim koordinira i na kraju puca. Ne on: on sve izvršava istom brzinom kojom obavlja i druge zadatke", piše Marco Pasotto.

Corriere dello Sport piše:

"Veličanstvena izvedba hrvatskog fenomena, koji je inspirirao Rossonere. Nikad ne zaboravljaš svoj prvi put, čak i ako si prošli utorak napunio četrdeset godina: na terenu si se osjećao puno mlađe. Usred utakmice koja je mukotrpno išla prema skromnom remiju 0-0, Luka Modrić probudio je Milanovu momčad koja je do tada bila troma i monotona, poguravši ih, svojim prvim golom u Serie A, do pobjede protiv Bologne. Bila je to raskošna predstava, prepuna inteligencije i klase, bez ikakvih pogrešaka u dodavanjima ili tajmingu.

Sky Sport Italia donosi:

"Luka Modrić zabio je odlučujući gol i prometnuo se u junaka utakmice".

Reuters navodi opisuje kao “izvanredan igrač”, “veliki šampion” koji i u 40. godini pokazuju tehniku, inteligenciju i smirenost.

Američki ESPN također donosi vijest kako je Luka zabio prvijenac za Milan.

Yahoo Sport donosi:

"Luka Modrić je golom ušao u ekskluzivni klub 40. Modrić, koji je u utorak proslavio rođendan, postao je šesti igrač koji je postigao gol u talijanskoj ligi nakon što je napunio 40 godina, uz nedavno zabijajućeg Zlatana Ibrahimovića i Fabia Quagliarellu."

