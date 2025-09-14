Pilanje, krv i vrisak... Ne, nije horor film nego čista akcija na World Rescue Challengeu

Najbolje bi bilo da nitko nikada ne zatreba pomoć, no dogodi li vam se ikada teška prometna nesreća, čini se da je najbolje da to bude u velškom gradu Bridgendu.

Velšani su, naime, osvojili prvo mjesto na atraktivnom i odlično organiziranom World Rescue Challenge natjecanju koje je u Karlovcu okupilo sedamdesetak timova sa svih kontinenata – i nije im to prva pobjeda, naprotiv, spadaju u red najuspješnijih ekipa u povijesti ovog natjecanja, javlja Kaportal.

Drugo mjesto pripalo je vatrogascima iz španjolske Valencije, dok su treći njihovi kolege iz glavnog grada Portugala – Lisabona.

Natjecanje hitnjaka

Paralelno se odvijalo i natjecanje za medicinske timove u zbrinjavanju i prvoj pomoći, a tu su, pak, najuspješniji bili Rumunji, ekipa iz Bukurešta. Drugo mjesto među “hitnjacima” pripalo je ekipi iz irskog Dublina, dok treće odlazi u Čile, timu iz Antofagaste.

Zanimljivo je da su u obje konkurencije zamalo “kratki” ostali vatrogasci i hitnjaci iz Miamija – osvojili su četvrto mjesto u oba natjecanja, i to kao branitelji naslova iz 2024. godine u obje konkurencije!

Sljedeći World Rescue Challenge održat će se u Brazilu, u Rio de Janeiru, a tamo bi Hrvatsku trebali predstavljati karlovački vatrogasci.

Karlovac je, po svemu viđenom, ali i po prvim reakcijama gostiju, bio zaista sjajan organizator. Itekako zahtjevan posao odrađen je odlično, natjecanja su se odvijala glatko i bez većih zastoja, iako je ponekad bilo i više nego komplicirano brzinski “počistiti” prošli i posložiti novi scenarij.

O tome da su karlovački vatrogasci napravili pravo malo čudo najbolje govori podatak da je, primjerice, prošle godine World Rescue Challenge održan na Azorima, sljedeće godine domaćin je Rio, 2027. najvjerojatnije će to biti Dubai… Mali hrvatski grad “ugurao” se u ovo eminentno društvo i “ispit” položio s odličnim.