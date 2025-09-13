ZA DOBRA STARA VREMENA /

Uh, kakve legende i kakva klasa na veliki dan Dinama: Zaigrali Boban, Zajec, Vlaović, Marić i ekipa

Foto: Luka Stanzl/gnk Dinamo
Izborni dan u Maksimiru protekao je – a kako drugačije nego – nogometno! 

Predsjednik Dinama Velimir Zajec i nositelj liste Dinamovo proljeće Zvonimir Boban proveli su ga na najbolji mogući način, na terenu s prijateljima i članovima radne zajednice. 

Na terenu 'Cico Kranjčar' odigrana je revijalna utakmica puna sportskog duha, zajedništva i dobrog raspoloženja. Nakon uzbudljivih 70 minuta slavila je momčad 'sivih' rezultatom 3-2, a zaigrali su i Goran Vlaović te Silvijo Marić uz brojne ljubitelje Plavih. 

Podsjetile su ove scene starije Dinamove navijače na prijašnje legendarne generacije kluba u kojima su Zajec pa kasnije i Boban oduševljavali izvedbama.

Utakmicu je sa strane pratio i trener Dinama Mario Kovačević koji nije skidao osmijeh s lica.

"Utakmica je još jednom potvrdila da Dinamova obitelj diše kao jedno, kako na tribinama i u uredima, tako i na travnjaku", napisali su iz Maksimira. 

13.9.2025.
16:53
SPORTSKI.NET
Luka Stanzl/gnk Dinamo
DinamoZvonimir BobanVelimir Zajec
