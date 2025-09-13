NEVJEROJATNE PRIČE /

Probudili su se iz kome kao druge osobe: 'Šok nije ni blizu onome što sam osjetila'

Probudili su se iz kome kao druge osobe: 'Šok nije ni blizu onome što sam osjetila'
Foto: Shutterstock
Neke osobe kad se probude iz kome mogu iskusiti nevjerojatne stvari koje ih potpuno šokiraju, od promjene boje očiju do izmjene osobnosti. U galeriji pročitajte neke od njihovih najbizarnijih iskustava.
1 /26
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Koma je stanje duboke nesvijesti u kojem mozak prestaje normalno obrađivati podražaje. Osoba u komi ne reagira na okolinu, ne može se probuditi i ne pokazuje voljnu aktivnost. Koma najčešće nastaje zbog teških ozljeda glave, moždanog udara, srčanog zastoja, infekcija ili metaboličkih poremećaja. To je ozbiljno medicinsko stanje koje zahtijeva intenzivnu njegu.

Oboljeli mogu u komi provesti par sati ili nekoliko dana, a rijetki su slučajevi koji traju tjednima ili godinama. Ljudski um u komi nastavlja funkcionirati, što u nekim slučajevima može dovesti do bizarnih i izvanrednih događaja. Neki ljudi su stekli nove vještine, razvili nove opsesije ili prošli kroz potpunu transformaciju u svojoj percepciji svijeta.

To je rijedak i još uvijek slabo objašnjen fenomen, no jasno je da su mozak i njegova sposobnost oporavka nevjerojatno kompleksni i ponekad iznenađujući. U našoj galeriji otkrivamo najnevjerojatnija i najbizarnija iskustava koja su ljudi podijelili nakon buđenja iz kome.

13.9.2025.
14:30
Magazin.hr
Shutterstock
KomaMatthew McconaugheyTrudnoća
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NEVJEROJATNE PRIČE /
Probudili su se iz kome kao druge osobe: 'Šok nije ni blizu onome što sam osjetila'