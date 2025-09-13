Probudili su se iz kome kao druge osobe: 'Šok nije ni blizu onome što sam osjetila'

Koma je stanje duboke nesvijesti u kojem mozak prestaje normalno obrađivati podražaje. Osoba u komi ne reagira na okolinu, ne može se probuditi i ne pokazuje voljnu aktivnost. Koma najčešće nastaje zbog teških ozljeda glave, moždanog udara, srčanog zastoja, infekcija ili metaboličkih poremećaja. To je ozbiljno medicinsko stanje koje zahtijeva intenzivnu njegu.

Oboljeli mogu u komi provesti par sati ili nekoliko dana, a rijetki su slučajevi koji traju tjednima ili godinama. Ljudski um u komi nastavlja funkcionirati, što u nekim slučajevima može dovesti do bizarnih i izvanrednih događaja. Neki ljudi su stekli nove vještine, razvili nove opsesije ili prošli kroz potpunu transformaciju u svojoj percepciji svijeta.

To je rijedak i još uvijek slabo objašnjen fenomen, no jasno je da su mozak i njegova sposobnost oporavka nevjerojatno kompleksni i ponekad iznenađujući. U našoj galeriji otkrivamo najnevjerojatnija i najbizarnija iskustava koja su ljudi podijelili nakon buđenja iz kome.