Čudom preživio: 'Imao sam iskustvo blisko smrti nakon prometne. Ono što sam vidio sve je promijenilo'

Godine 1997. Jeffery Olsen vozio je suprugu i dva sina, jednogodišnjeg Griffina i sedmogodišnjeg Spencera, kada je zaspao i izgubio kontrolu nad automobilom te izazvao sudar.

Olsen je 28 godina kasnije svoju priču ispričao na YouTube kanalu NDE Journey te je otkrio što je osjećao i vidio "s druge strane".

"Zadrijemao sam i ne sjećam se sudara, ali kada se auto zaustavio, bio sam potpuno pri svijesti. Prvo sam začuo mog sina Spencea koji je histerično plakao na stražnjem sjedalu iza mene. Kao otac znao sam da moram doći do njega. I tada sam shvatio da se ne mogu pomaknuti", rekao je.

Olsen je zadobio opsežne i teške ozljede zbog kojih mu je lijeva noga morala biti amputirana iznad koljena. U tom trenutku, samo ga je adrenalin, koji je kolao njegovim venama, držao pri svijesti.

'Osjetio kako me svjetlost okružuje'

"Ali nisam bio svjestan ozljeda. Pluća su mi otkazivala, noge su mi bile smrskane, desna ruka mi je bila gotovo potpuno otkinuta, periodično sam padao u nesvijest. Ali emocionalno, sve o čemu sam mogao razmišljati bilo je da moram doći do sina. Tada sam shvatio da nitko drugi osim njega ne plače i znao sam da su mi supruga i mlađi sin poginuli u nesreći", prisjetio se.

"Onesvijestio sam se, ali onda sam osjetio kako me svjetlost okružuje... Osjećao sam se ugodno kao da me drži u toj strašnoj situaciji. Osjećao sam se kao da se uzdižem iznad mjesta nesreće. Mogao sam disati. Nije bilo boli. Bio sam itekako živ", kazao je Olsen.

"A onda se moja supruga odjednom našla tamo na svjetlu sa mnom. Bila je itekako živa i lijepa, bez ikakvih ozljeda koje su joj oduzele život. Bila je odlučna u tome da ne mogu ostati i da se moram vratiti. Jer ako ostanem s njom, naš preživjeli sin bit će siroče. I iz nekog razloga ona se nije mogla vratiti, ali ja sam mogao. Donijeli smo odluku i ja sam odlučio vratiti se", ispričao je.

Oporavak od teških ozljeda

Liječnici su brzo stigli na mjesto nesreće i uspjeli su izvući Olsena i njegovog sina iz olupine automobila. Sljedeće čega se Olsen sjeća jest buđenje u bolnici.

"Mi nemamo pojma koliko su naše misli moćne. Čim sam se odlučio vratiti, našao sam se u svom tijelu u centru za traume na hitnoj", rekao je.

Iako Olsen nije poznavao nikoga u bolnici i pretrpio je teške ozljede, sjeća se da je imao osjećaj kao da poznaje svakoga koga je sreo tijekom boravka.

"Sve koje sam tamo sreo poznavao sam osobno. Znao sam njihove misli, znao sam njihove ljubavi, nade, motivacije, čak i njihov bijes. Osjećao sam sve, ali nije bilo osuđivanja. Postojao je samo taj duboki osjećaj ljubavi", otkrio je.

Dugoročni utjecaj iskustva bliske smrti je beznačajan

Olsen je nekim čudom preživio razorne ozljede te je u bolnici proveo šest mjeseci, većinom na intenzivnoj njezi. Imao je 18 operacija prije nego što je uspio započeti dugi put oporavka.

Liječnici već neko vrijeme rade na utvrđivanju što se događa tijekom iskustva bliske smrti i kada umiremo. Neka istraživanja sugeriraju da ljudi još uvijek mogu doživjeti iskre moždane aktivnosti sat vremena nakon što prestanu disati, piše Daily Mail.

Druge manje studije su otkrile da je dugoročni utjecaj iskustva bliske smrti beznačajan. Izvješće iz 2023. objavljeno u časopisu Critical Care otkrilo je da od 19 pacijenata koji su smatrani mrtvima, nijedan nije pokazao promjene osobnosti ili poboljšanu kvalitetu života nakon iskustva bliske smrti.

No, stručnjaci kažu da je potrebno više istraživanja kako bi se bolje razumio fizički, emocionalni i psihološki utjecaj iskustava bliske smrti.

