Nakon što je popila ibuprofen za menstrualne bolove, ostala je gotovo potpuno slijepa

Brazilska državljanka Jaqueline Gmack (32) prošla je kroz pravu životnu dramu nakon uzimanja lijeka ibuprofena, kojeg je uzela zbog menstrualnih bolova, doživjela rijetku i tešku reakciju organizma.

Lijek je potaknuo razvoj Stevens-Johnsonovog sindroma, ozbiljne bolesti koja uzrokuje oštećenja kože i sluznica, a kod Jaqueline je izazvala osjećaj kao da joj tijelo "gori iznutra". Zbog težine stanja, liječnici su je morali uvesti u induciranu komu koja je trajala 17 dana.

Nakon buđenja, počela je njezina borba za vid. Prošla je čak 26 operacija oka kako bi joj liječnici pokušali spasiti vid. Nažalost, nedavno je potvrđeno da joj je desno oko potpuno izgubljeno, dok na lijevo može vidjeti samo djelomično.

"Trebao mi je neko vrijeme da shvatim razmjere svega. Bila sam jako tužna", ispričala je Jaqueline. Danas ne može prepoznati lica niti se samostalno kretati jer ne vidi prepreke poput stepenica.

Zbog velikog oštećenja rožnice, bile su potrebne dvije transplantacije. Tijekom druge, liječnici su joj čak morali privremeno zašiti kapke kako bi spriječili daljnje oštećenje oka.

Iako je bila shrvana, prihvatila je da je to bila jedina moguća mjera. No nakon skidanja šavova, uslijedile su loše vijesti: desno oko više ne funkcionira, a na lijevom ima samo ograničeni vid.

